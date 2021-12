Zlatan Ibrahimovic s'est confié ce mercredi au Corriere della Serra. Et comme souvent, le Suédois n'a pas fait le voyage pour rien. Interrogé sur la concurrence entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas au PSG, l'ancien Parisien a clairement pris position pour son ancien coéquipier à l'AC Milan. "C'est un très grand gardien. Si le club lui avait donné ce qu'il voulait, il serait resté. Maintenant, il doit mettre le bordel pour être titulaire au PSG. Ce n'est pas normal que les Sud-Américains imposent que l'autre (gardien) joue. Gigio est plus fort", a-t-il lâché.

Par ailleurs, l'attaquant des Rossoneri a donné son avis sur l'avenir de Kylian Mbappé, tout proche de rejoindre le Real Madrid en août dernier avant finalement d'honorer sa dernière année de contrat avec le club de la capitale cette saison. "Est-ce que c'est vrai que je lui ai conseillé de partir ? Oui, il a besoin d'un environnement plus structuré comme le Real Madrid, a-t-il indiqué. Mais j'ai dit au président du PSG de ne pas le vendre."

Lewandowski méritait le Ballon d'Or cette année

Egalement interrogé sur Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic a assuré avoir une préférence pour l'Argentin. "Les deux sont très forts. Le plus fort ? Je dirais Lionel Messi car j’ai joué avec lui. Leo vit pour le football, a-t-il noté. Mais Robert Lewandowski méritait le Ballon d'Or cette année."

