Un match très plaisant, mais pas de vainqueur entre Nice et Toulouse. Pour leur grand retour en Ligue 1, deux ans après, les Violets ont montré de belles promesses pour la saison à venir, en mettant en grande difficulté, pendant près d’une heure, le 5e du dernier exercice (1-1). Thijs Dallinga, l’une des recrues de l’été toulousain, s’est montré décisif, tout comme Aaron Ramsey, déjà buteur pour son premier match sous les couleurs azuréennes et qui a limité la casse pour l'équipe de Lucien Favre.

Ce n’est pas le résultat dont ils avaient rêvé, mais les supporters toulousains peuvent se rassurer : leur équipe a mis fin à la triste série de revers à domicile sur laquelle elle avait quitté la Ligue 1 (8, record co-détenu avec Nîmes et Metz), en tenant tête aux Aiglons pour leur retour dans l’élite. Mieux, leur équipe a longtemps bousculé une formation qui, elle aussi, aurait pu se croire de retour quelques années en arrière, avec la présence de Favre sur le banc.

Le coach helvète a vu son équipe, programmée pour proposer un jeu offensif et attrayant, vite réduite à devoir défendre, sur les nombreux ballons glissés par Branco van den Boomen, notamment, dans le dos de Dante et compagnie. La vitesse de Nathan N’Goumou, et la hargne de Dallinga ont fait mal à l’arrière-garde du Gym, qui a pourtant été le premier à se mettre en évidence, avec une frappe trop croisée d’Amine Gouiri (4e).

Coaching gagnant de Favre

Mais c’est bien la recrue toulousaine, alignée à la place de Rhys Healey (meilleur buteur de la dernière saison de Ligue 2), qui a trouvé la faille en premier. Après avoir vu Marcin Bulka dévier son premier tir sur le poteau (17e), le Néerlandais s’est rattrapé grâce à une merveille de centre de van den Boomen pour dévier le ballon au fond des filets (1-0, 20e).

Privé du doublé par Jean-Clair Todibo quelques minutes plus tard (23e), Dallinga a vu son équipe regarder les Rouge et Noir dans les yeux, profitant des nombreux ratés d’Andy Delort (27e, 45e, 55e) et Gouiri (36e) ainsi que d'une frappe de Stengs, qui s’est écrasée sur la barre (32e), pour rester devant.

Dans un Stadium bouillant tant par l’ambiance mise par le public que par le soleil, le Téfécé a toutefois peu à peu perdu pied physiquement, et Nice, grâce aux remplacements opérés par Favre, a réussi à revenir. Mario Lemina, Bilal Brahimi et surtout Aaron Ramsey ont ainsi été lancés aux 64e, 70e et 76e minutes. Et c’est une minute après son entrée que le Gallois a profité d’un excellent travail de Brahimi pour égaliser (1-1, 77e). Maxime Dupé a même dû s’employer pour empêcher son équipe de se faire renverser (90e+3). Et ainsi lancer, en mode diesel, la saison du TFC.

