Affaire conclue. Le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig ont conclu un accord pour le transfert du défenseur international français Nordi Mukiele, a appris l'AFP, dimanche de source proche des négociations. Les deux parties se sont engagées sur un transfert sec et non un prêt avec option d'achat, comme initialement évoqué. Il reste désormais au joueur de 24 ans à passer une visite médicale préalable à la signature de son contrat avec le PSG.

L'arrivée du défenseur, formé au Paris FC puis passé par Laval et Montpellier avant de rallier Leipzig en 2018, devrait permettre au PSG d'avoir une solution supplémentaire au poste de piston côté droit aux côtés du Marocain Achraf Hakimi. Mukiele peut également évoluer au sein d'une défense à trois, système qui a les faveurs du nouvel entraîneur parisien Christophe Galtier.

La Coupe du monde en jeu ?

Mukiele serait la troisième recrue estivale des champions de France après le milieu portugais Vitinha (ex-Porto) et le jeune attaquant français de 20 ans, Hugo Ekitike (ex-Reims).

Pour Mukiele, auteur de prestations remarquées en Bundesliga (vice-champion d'Allemagne en 2021) et en Coupes d'Europe (demi-finales de Ligue des champions en 2020 et de la Ligue Europa en 2022), c'est la perspective d'une belle exposition juste avant la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre) pour une éventuelle sélection avec l'équipe de France.

Le natif de Montreuil, en région parisienne, a connu son unique cape avec les Bleus face à la Finlande (2-0), le 7 septembre 2021 à Lyon lors des qualifications pour le Mondial 2022, en entrant en fin de rencontre.

