Cette fois, c'est sûr et concret : il se passe quelque chose à Lyon. Ce dimanche, au Groupama Stadium, l'OL a souffert, encore, bien plus qu'à Montpellier la semaine passée (1-2). L'OL a été dominé, souvent, par une équipe lilloise qui, décidément, ne doute jamais. Bref, l'OL a gagné sans briller (1-0) mais le plus important est ailleurs : sur les visages, dans les attitudes et chez les supporters, le changement est déjà là.

Car si rien n'est parfait au sein du club rhodanien, tout se passe à peu près comme Laurent Blanc l'avait prévu à son arrivée. Et c'est précisément la raison pour laquelle le climat de confiance, qui avait complètement disparu sous le mandat de Peter Bosz, semble de nouveau s'installer. Le "Président" voulait répondre à l'urgence ? C'est exactement ce qu'il a fait, ce dimanche : sur la forme, ses hommes ont empoché trois points qui leur permettent de revenir à deux unités de leurs adversaires du soir. Sur le fond, il a bricolé.

Si on avait joué Lille il y a deux semaines, on n'aurait pas gagné

Alors que son équipe disposée au coup d'envoi au 3-5-2, schéma auquel il est visiblement attaché, a complètement pris l'eau en première période, l'ancien défenseur a pris la décision de remplacer Damien Da Silva par Johann Lepenant. "Ils ont été meilleurs que nous dans l'utilisation du ballon, surtout en première période, a-t-il analysé sur Prime Video. [...] J'ai enlevé un défenseur central et ajouté un milieu qui défend en avançant, et qui a récupéré beaucoup de ballons."

L'affaire n'a pas changé la face du match mais elle a aidé l'équipe lyonnaise à ne pas se démobiliser, comme ce fut trop souvent le cas en début de saison. "Il nous a aussi dit d'y croire parce qu'on allait avoir des occasions, a ajouté Anthony Lopes au micro du diffuseur. Ça montre que l'équipe reprend confiance petit à petit."

La mentalité est importante surtout dans une période difficile, s'est satisfait le coach. Il faut toujours y croire. Si on avait joué Lille il y a deux semaines, on n'aurait pas gagné." Remettre ce groupe à l'endroit sur le plan psychologique était l'un des plus gros chantiers à entreprendre pour Laurent Blanc. Les résultats sont déjà là. ", s'est satisfait le coach.."

Blanc attend la Coupe du monde...

Reste le plus gros du travail. Celui du jeu. Dans ce domaine, l'OL est encore loin de ressembler à une équipe de Laurent Blanc et le contraire serait surprenant, après seulement trois matches sous ses ordres. Même si le but inscrit, après deux passes de grande qualité, a beaucoup plus au technicien. Mais avant de mettre en place les différents circuits sur le plan tactique, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France veut mettre ses hommes à niveau physiquement.

"Dans l'impact, on a fait beaucoup de progrès, a également noté Blanc. C'est encourageant pour la suite. Mais en Ligue 1, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'intensité. Quand on voit des équipes comme Lens, comme Marseille...". Ça tombe bien : l'OL sera attendu dans ce domaine au Vélodrome, le week-end prochain.

Puis il restera une seule rencontre, face à Nice, avant la Coupe du monde que Laurent Blanc attend avec beaucoup d'impatience. Pas forcément pour les Bleus. Mais plutôt pour pouvoir entamer la deuxième phase de son plan, et disposer de suffisamment de temps pour imprimer sa patte. "On aura le temps de travailler, a souligné Lopes. On pourra mettre beaucoup plus de choses en place."

