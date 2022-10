L’OL de Laurent Blanc est-il enfin lancé ? Pour la première fois depuis fin août-début septembre, les Gones ont en tout cas réussi à enchaîner un deuxième succès de suite, en l’emportant sur la plus petite des marges face au LOSC, sur leur pelouse (1-0). Longtemps dominés par les Nordistes, les joueurs du "Président" s’en sont encore remis à une réalisation d’Alexandre Lacazette, et à un très bon Anthony Lopes. Huitièmes, ils reviennent à deux points de leurs adversaires du soir, stoppés après une belle période.

Soir de premières pour Lyon. Pour les débuts de Blanc au Groupama Stadium, les Rhodaniens ont également réussi à dominer, pour la première fois dans leur stade de 60 000 places, Lille. Il aura fallu, pour cela, de la réussite, un grand gardien, un capitaine encore buteur et aussi, un entraîneur qui a changé la face de cette partie.

Blanc, changements gagnants

Disposés pour commencer dans leur habituel 3-5-2, les coéquipiers de Castello Lukeba, très solide dimanche, ont d’abord subi face à un LOSC qui restait sur trois victoires consécutives et a longtemps fait la loi au milieu de terrain. Tandis que les Lyonnais ont d'abord été muets devant, Lille s’est procuré les meilleures occasions du premier acte (9e, 11e, 21e). Jusqu’à cette barre, trouvée par Jonathan David sur un contre lillois, premier tournant de la rencontre (31e).

Au retour des vestiaires, l’ancien entraîneur de Bordeaux et Paris a permis à l’OL de rééquilibrer les débats, en passant en 4-3-3, avec l’entrée d’un Johann Lepenant qui, bien que rapidement averti (50e), a récupéré de nombreux ballons pour permettre aux siens de gagner des mètres et d’obtenir enfin quelques cartouches (54e, 57e). Puis, Lopes, à nouveau, a sauvé les siens d’un arrêt de la main droite splendide face à Angel Gomes (60e).

Encore décisif face à David (71e), l’international portugais a ensuite vu les siens se montrer de plus en plus dangereux, grâce notamment aux arabesques de Jeff Reine-Adelaïde, lancé par Blanc à la 66e minute. C’est l’ancien Angevin qui a d’ailleurs servi Nicolas Tagliafico, passeur décisif sur l’action du but, encore inscrit par Lacazette, dont c’est la huitième réalisation en Ligue 1 cette saison, la quatrième en trois matches (1-0, 74e).

Malgré une fin de match à l’avantage des Dogues et quelques coups de chaud (84e, 90e+1), ou encore ce manque de lucidité à la conclusion, à l’image de ce piqué raté de Karl Toko Ekambi qui a manqué la balle de match (90e+3), l’OL s’en est sorti avec trois points précieux, qui confirment sa dynamique ascendante. Ce qui promet un match haut en couleur, dimanche prochain, face à l’Olympique de Marseille.

Les joueurs de l'OL ont souffert contre le LOSC de Timothy Weah, mais ils ont gagné devant leur public (1-0) Crédit: Getty Images

