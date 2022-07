L'Equipe, le milieu de terrain de l'OGC Nice est l'une des volontés de Christophe Galtier, qui souhaiterait le retrouver du côté du Camp des Loges. Paris change-t-il de cap ? Si les pistes Renato Sanches (LOSC) et Seko Fofana (Lens) ont régulièrement été évoquées pour renforcer l'entrejeu , il semblerait que Luis Campos, le conseiller sportif du club de la capitale, se soit sérieusement penché sur le dossier Khephren Thuram. Selon, le milieu de terrain de l'OGC Nice est l'une des volontés de Christophe Galtier, qui souhaiterait le retrouver du côté du Camp des Loges.

Ad

Pour le convaincre de signer, le PSG, via Campos, aurait même contacté son père, Lilian, pour lui présenter le projet. "Il semblerait que le milieu de 21 ans, frère de Marcus (...) ne soit pas insensible à l'intérêt que lui manifeste le PSG", précise d'ailleurs le quotidien dans son édition du jour. Plusieurs joueurs parisiens, dont Marco Verratti, auraient été impressionnés lors du match de Coupe de France la saison passée.

Ligue 1 Diallo remplaçant de Koulibaly au Napoli : aubaine à venir pour le PSG ? IL Y A 9 HEURES

De son côté, l'OGC Nice ne compterait pas se séparer de Thuram. "Amine Gouiri et Khephren Thuram vont rester, c'est clair", a d'ailleurs récemment prévenu Lucien Favre, le successeur de Galtier à Nice. Même sentiment pour le président Jean-Pierre Rivère, qui ne compte pas céder l'un de ses joueurs les plus prometteurs. Et donc ne faire aucun cadeau à son ancien coach.

Ligue 1 Clauss veut aller à l'OM, Lens attend 10 millions d'euros HIER À 22:06