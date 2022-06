Le PSG vise Renato Sanches

Alors que l'option Vitinha semble se renforcer, le PSG continue de prospecter le marché des milieux de terrain. Selon les informations de L'Equipe et du 10 Sport , le club de la capitale discute actuellement avec le joueur, dont le futur semble s'inscrire loin du LOSC la saison prochaine. Il reste une saison de contrat à l'international portugais également visé par l'AC Milan.

Notre avis : Une recrue de choix pour le PSG. Et si Christophe Galtier signe également, Renato va retrouver un technicien qu'il connaît bien.

Renato Sanchez lors de Chelsea - Lille Crédit: Getty Images

Et Milan le piste toujours...

Paris est sur le dossier Renato Sanches, mais un club travaille dessus depuis plus longtemps : l'AC Milan. En Italie, Le Corriere dello Sport explique que les pistes menant au Portugais et Sven Botman sont toujours d'actualité pour le club lombard, qui souhaite offrir à Stefano Pioli une équipe compétitive et complète rapidement.

Notre avis : Milan finira-t-il par signer les deux joueurs, ou au moins un des deux ?

Rabiot et la Juventus, ça sent la fin de l'histoire

Le milieu de terrain français aurait été mis sur la liste des transferts par les Bianconeri selon Fabrizio Romano, tandis que le Français veut aussi quitter le Piémont après trois saisons passées en Italie. Des clubs de Premier League auraient déjà manifesté leur intérêt pour le joueur de 27 ans.

Notre avis : Un séjour en Premier League serait un bon révélateur pour Rabiot.

Va-t-on retrouver le Pogba des Bleus à la Juve ? "Ils ont besoin l'un de l'autre"

L'Italie attend Lukaku

La presse italienne se réjouit d'avance du retour de Romelu Lukaku vers l'Inter Milan. Le Corriere dello Sport a mis le Belge en Une de son édition de samedi, avec le titre "Countdown Lukaku". Autrement dit le retour du buteur chez les Nerazzurri n'est plus qu'une question de jours, voire d'heures. Le journal italien réfléchit même déjà à sa meilleure utilisation avec Paulo Dybala en attaque.

Notre avis : Le départ du Belge ne fait pas de doute. Reste à savoir quel Lukaku va récupérer l'Inter.

La Juve s'attaque à Koulibaly

Après le départ de Giorgio Chiellini aux Etats-Unis, la Juventus doit repenser sa défense. Fort financièrement du départ de Demiral à l'Atalanta, les Bianconeri souhaitent se renforcer avec l'arrivée de Kalidou Koulibaly selon la Gazzetta dello Sport. Le Napoli demande 40 millions pour le joueur de 30 ans, en fin de contrat en 2023. La Juve rêverait d'associer le Sénégalais à Matthijs de Ligt en défense centrale.

Notre avis : L'association aurait de quoi faire peur, à n'en pas douter.

Kalidou Koulibaly Crédit: Getty Images

Bremer "veut jouer la Ligue des champions"

Le défenseur du Torino Gleison Bremer est bien sur le départ. Le joueur a déclaré à ESPN Brésil : "Tout le monde connaît mes ambitions. Je veux jouer la Ligue des champions et être appelé par l'équipe nationale". Selon Sky Sports, il serait sur les tablettes de Chelsea, Tottenham et l'Inter.

Notre avis : Le joueur a du potentiel et la concurrence entre les clubs anglais pourrait faire monter les prix. Le Torino peut se frotter les mains.

Milinkovic-Savic proposé à Chelsea

D'après le Corriere Dello Sport, le directeur sportif de la Lazio, Igli Tare, aurait effectué un voyage à Londres pour sonder Chelsea concernant le milieu de terrain romain Sergej Milinkovic-Savic. Le joueur, pisté par Newcastle et Arsenal, viserait plus haut, et son club souhaite récupérer 60 millions d'euros pour son transfert.

Notre avis : On va vite voir si Todd Boehly marche dans les traces de Roman Abramovitch.

Milinkovic-Savic Crédit: Getty Images

L'OM tient sa première recrue

Alors que les Olympiens ont perdu le dossier Witsel , c'est son compatriote Jelle Van Neck, âgé de 18 ans, qui a signé à l'OM selon Fabrizio Romano. Le gardien de but arriverait libre de l'académie du FC Bruges, et signerait pour 5 ans.

Notre avis : Ce n'est pas le Belge que Marseille attendait

Witsel pisté par l'OM : "On sent Longoria tiraillé dans sa stratégie"

City veut du changement sur sa gauche

Selon Sky Sports, les Citizens tiennent la corde pour recruter le défenseur gauche de Brighton Marc Cucurella. En cas d'arrivée de l'Espagnol, Oleksandr Zinchenko pourrait quitter Manchester. Everton et Arsenal seraient sur les rangs.

Notre avis : City n'a pas de latéral gauche de métier, et Cucurella serait une bonne pioche.

Arsenal prolonge Nketiah...

Malgré des offres, notamment en Allemagne, l'attaquant d'Arsenal Eddie Nketiah va bien rester à Londres. Il a signé ce samedi une prolongation jusqu'en 2027 et portera dorénavant le numéro 14.

Notre avis : Arsenal peut se féliciter de le prolonger, d'autant qu'il monte en puissance.

et croise les doigts pour Jesus

D'après Sky Sports, les Gunners seraient "plutôt optimistes" mais resteraient prudents quant au recrutement de Gabriel Jesus, l'attaquant de Manchester City. Arsenal se rapprocherait des 58 millions d'euros demandés par City, tandis que la concurrence de Chelsea se recentrerait plutôt sur Raheem Sterling.

Notre avis : Le talent et l'expérience de Jesus serait un plus certain pour la jeune équipe d'Arsenal. Il est presque étonnant que City dote son rival d'un profil pareil.

Gabriel Jesus célèbre son but contre le Real Madrid Crédit: Getty Images

Marseille s'intéresse à Sinisterra

Selon L'Équipe, le profil de Luis Sinisterra, attaquant de 23 ans du Feyenoord Rotterdam, intéresse les dirigeants de l'Olympique de Marseille. Ces derniers connaissent bien le joueur, qui a causé bien du souci à la défense de l'OM lors de la dernière demi-finale de Ligue Europa Conférence, perdue par les Olympiens face aux Néerlandais (3-2, 0-0). Le problème reste le montant demandé par le club des Pays-Bas, à savoir 25 millions d'euros pour l'ailier colombien. Une somme que l'OM ne peut - ni ne veut - débourser.

Notre avis : Le Colombien semble hors de portée pour l'OM.

Augustin file à Bâle

L'attaquant français Jean-Kévin Augustin, formé au PSG et sous contrat avec le FC Nantes depuis octobre 2020, a signé libre au FC Bâle pour trois saisons. Il n'a joué que 11 matches avec les Canaris en presque deux ans.

Notre avis : Il était temps pour lui et pour Nantes que cette expérience s'arrête.

Caen renforce sa défense

Comme pressenti, Romain Thomas quitte Angers et retrouve son ancien coach Stéphane Moulin à Caen. Le défenseur de 37 ans s'est engagé pour trois saisons avec le Stade Malherbe. Le club a également annoncé avoir recruté Quentin Daubin, milieu de terrain en provenance de Pau, pour deux saisons.

Notre avis : Avec de l'expérience, et de l'impact défensif, Caen construit un groupe pour aller chercher la montée.

