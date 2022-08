Direction Naples pour Navas ?

Selon les informations de Sky Italia, le Paris Saint-Germain considère que son gardien de but international costaricain Keylor Navas est un grand professionnel. Mais.. le portier pourrait partir avec une bonne proposition. Naples est sur le coup pour le récupérer.

Notre avis : Un départ semble être la seule solution pour un gardien qui va certainement manquer de temps de jeu cette saison.

Pas de départ du Bayern pour Pavard ?

Selon les informations de Sport1, le Bayern Munich n'a pas l'intention de vendre son défenseur international français Benjamin Pavard, malgré les nombreuses rumeurs faisant état d'un départ du champion du monde tricolore.

Notre avis : Une bonne nouvelle pour le club et pour le joueur.

Modeste, remplaçant de Haller au Borussia ?

Selon Sport1, Dortmund a tranché : Modeste est le joueur souhaité pour remplacer Sébastien Haller, sur le flanc ces prochains mois après avoir été diagnostiqué d'une tumeur testiculaire. Une offre autour de cinq millions d'euros a été transmise par le BvB à Cologne pour l'avant-centre français, qui se verrait proposer un contrat d'un an. Modeste arrive en fin de contrat à la fin de saison et cela coince avec Cologne pour une prolongation.

Notre avis : Un transfert qui semble se confirmer, pour un joueur qui aura tout à gagner.

Longoria reconnaît des contacts pour Sanchez

Selon les informations de RMC Sport, la star chilienne Alexis Sanchez va bien rejoindre l'Olympique de Marseille, pour un transfert qui devrait être bouclé la semaine prochaine. Dans un premier temps, le joueur doit résilier son contrat avec l'Inter Milan.

Interrogé sur le Chilien par Prime Vidéo, avant le coup d'envoi de la rencontre OM - Reims, Pablo Longoria a reconnu qu'il y avait un intérêt de l'OM, mais a refusé de dire que le dossier était bouclé. "Oui on a des conversations avec lui. C'est un profil qui matche avec ce qu'on veut mettre en place. Mais il y a une troisième partie et ça dépend de l'inter. Dans une situation particulière on doit toujours respecter le club."

Notre avis : Un des gros coups de ce mercato semble se confirmer.

De la Fuente est courtisé

Selon Relevo, le Bayern Munich serait venu aux renseignements concernant l'ailier de l'Olympique de Marseille Konrad de la Fuente (21 ans), actuel pensionnaire de l'Olympique de Marseille. ce qu'a ensuite démenti Bild. Selon les informations de RMC Sport, Konrad de la Fuente serait sur les tablettes de l'Olympiacos et de Besiktas.

Notre avis : Le joueur semble avoir le choix, pour tenter de gagner du temps de jeu.

Le Barça dégraisse

Avant le coup d'envoi du Trophée Joan Gamper, le FC Barcelone a annoncé la rupture de contrat de son gardien Neto. Arrivé en 2019, le Brésilien sort de trois saisons comme doublure. Une arrivée en Premier League semble se dessiner pour lui.

Notre avis : Une bonne nouvelle pour le Barça qui doit libérer de la masse salariale

Duel Manchester United - Liverpool pour Sané ?

Cela pourrait bien être un des dossiers surprises du mois d'août. Un peu plus barré en attaque par l'arrivée de Sadio Mané, Leroy Sané ne voit pas ses perspectives de temps de jeu s'éclaircir au Bayern Munich. Et deux cadors de Premier League sont prêts à en profiter. Le Mirror assure que Manchester United est venu aux renseignements pour l'international allemand de 26 ans, ex-joueur du voisin honni Manchester City. Sané reste un plan B, en cas d'échec de la piste Antony (Ajax). Le Liverpool Echo avance pour sa part l'intérêt des Reds. Une offre pourrait être faite autour de 55 millions d'euros. Selon les informations de Bild, le Bayern Munich n'a pas l'intention de vendre Leroy Sané. Aucune offre de Manchester United n'a été reçue.

Notre avis : A voir si le Bayern change d'avis. Pour l'instant, cela semble mal parti.

Un échange entre Néerlandais pour attirer de Jong à Manchester United...

C'est le plan qu'avance l'Express. Manchester United compte bien remporter la mise pour le milieu de terrain du Barça et reformer son association avec le coach Erik ten Hag. Les Red Devils pourraient ainsi mettre Donny van de Beek dans la balance pour permettre de conclure l'affaire.

Notre avis : Décidément, Frenkie de Jong fait toujours autant parler de lui dans ce mercato estival.

... qui s'intéresse à Arnautovic

Selon les informations de The Athletic, Manchester United serait intéressé par le profil de l'attaquant international autrichien Marko Arnautovic, qui évolue actuellement pour le club italien de Bologne. Une offre d'environ huit millions d'euros a même été transmise.

Notre avis : Une piste surprenante. A voir...

Le retour de Werner à Leipzig se confirme

Selon les informations de Sky Italia, Leipzig est sur le point d'enrôler Timo Werner. Il s'agira d'un transfert et non d'un prêt. L'attaquant international allemand va donc quitter Chelsea et revenir dans un club où il avait explosé, entre 2016 et 2020.

Notre avis : Quoi de mieux qu'un retour aux sources pour se relancer.

Hudson-Odoi veut quitter Chelsea

Sky Sports est formel, l'Anglais s'est vu autorisé par les Blues à chercher un autre club. L'attaquant ne figurait pas dans le groupe de Thomas Tuchel pour la première journée du championnat et intéresse plusieurs clubs : le Borussia Dortmund, la Juventus et deux clubs de Premier League. Leicester était évoqué ces derniers jours, en panne de temps de jeu à deux ans de la fin de son contrat.

Notre avis : S'il veut avoir davantage de temps de jeu, un départ semble être la seule solution.

Isco va s'engager au Séville FC

Ce dimanche, via son compte Twitter officiel, le club du Séville FC a annoncé avoir trouvé un accord concernant l'arrivée du milieu de terrain international espagnol Isco, libre depuis la fin de son contrat avec le Real Madrid et parti pour signer un contrat de deux ans.

Notre avis : Un bon club pour lui permettre de relancer sa carrière.

Nice sur Giovanni Simeone

Auteur d'une belle saison avec le Hellas Verone en 2021-2022 sous les ordres d'Igor Tudor, Simeone pourrait croiser son ex-entraîneur dans le Sud de la France, mais pas à Marseille. L'Argentin fait partie des pistes envisagées par l'OGC Nice selon le journaliste Nicolo Schira. Simeone donnerait toutefois sa priorité à Naples, avec qui il était déjà tombé d'accord. Le Borussia Dortmund fait aussi partie des prétendants.

Notre avis : La concurrence semble être rude pour Nice.

