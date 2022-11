Une inquiétude de plus pour l'équipe de France ? Alors que Karim Benzema ne se sort pas de ses soucis musculaires , Kylian Mbappé est lui aussi rattrapé par les alertes physiques à trois jours de la liste de Didier Deschamps pour le Mondial 2022 et à 16 du premier match des Bleus face à l'Australie.

Prime Vidéo, Mbappé a été victime d'une alerte aux adducteurs. Grimaçant sur le banc de touche, le champion du monde 2018 a ensuite pris la direction des vestiaires en compagnie du staff médical du PSG. Touché en fin de match au Moustoir, ce dimanche, lors du succès du PSG à Lorient (1-2), le buteur du club de la capitale est sorti à la 85e minute avec la tête des mauvais jours. Selon, Mbappé a été victime d'une alerte aux adducteurs. Grimaçant sur le banc de touche, le champion du monde 2018 a ensuite pris la direction des vestiaires en compagnie du staff médical du PSG.

C'est bien mieux comme ça de demander à sortir que de rester sur le terrain

Interrogé par le diffuseur du championnat sur la nature et la potentielle gravité de la blessure du n°7, Christophe Galtier s'est voulu rassurant. "Non, non rien de grave. J'ai vu passer en début d'après-midi que Karim était peut-être incertain, mais, voilà, Kylian a fait des efforts. Voilà, il y avait de la fatigue, il a été énormément sollicité."

Le technicien du PSG a confirmé que Mbappé avait demandé à être remplacé. Une attitude responsable selon lui. "C'est bien mieux comme ça de demander à sortir que de rester sur le terrain, mais d'être complètement absent."

Kylian Mbappé, pas à la fête face à Lorient Crédit: Getty Images

