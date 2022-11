Même secoué, le PSG poursuit sa route victorieuse. Les hommes de Christophe Galtier sont allés s'imposer en fin de match sur la pelouse de valeureux Lorientais, dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1 (1-2). Neymar a vite ouvert le score (9e), Terem Moffi a égalisé pour récompenser les efforts bretons (53e) et même tiré sur la barre (58e). Danilo Pereira a finalement marqué sur corner (81e) et Paris enchaîne un 4e succès en championnat pour conforter sa place de leader. Les Merlus marquent le pas mais restent 4es à portée de Monaco et Marseille.

Ad

Sans Lionel Messi mais avec Neymar, de retour, et Danilo aligné dans une défense à trois, le PSG a bien entamé cette rencontre à l'heure du déjeuner dominical. Dans un Moustoir en fête, Lorient a également répondu avec intensité et les débats sont partis fort. Ils ont vite basculé en faveur de visiteurs maîtres du ballon. Si Neymar a perdu un premier duel face à Yvon Mvogo (7e), il a ensuite pressé efficacement le portier lorientais et Hugo Ekitike a pu le servir pour une ouverture du score avec sang-froid (0-1, 9e). Toujours en grande forme, le Brésilien a signé son 11e but en championnat cette saison.

Ligue 1 À Lorient, les Parisiens face à la crainte de manquer le rendez-vous de l'année IL Y A 21 HEURES

Moffi fait mal

En plus de son erreur, Mvogo, lui, a dû sortir sur blessure et céder sa place à Vito Mannone qui n'avait pas encore joué avec les Merlus. Arrivé libre en provenance de Monaco cet été, le portier italien de 34 ans s'est cependant révélé rassurant et les Bretons ont pu reprendre confiance. Mannone a repoussé une tête de Sergio Ramos suite à un corner (28e) puis vu Ekitike placer sa reprise en bonne position au-dessus du cadre (31e). Toujours sur corner, l'actif Ekitike a aussi buté sur le gardien lorientais (42e) et obligé Gideon Kalulu à repousser sur sa ligne (45e).

En face, Lorient procédait par contres rapides et Julien Ponceau avait placé une belle reprise au point de penalty de peu au-dessus de la cible sur un service en retrait de Vincent Le Goff (39e). Les hommes de Régis Le Bris ont montré encore davantage de faculté de percussion après la pause et n'ont pas tardé à égaliser. Le Goff et l'inévitable Enzo Le Fée ont combiné sur la gauche et Moffi a pu tromper Gigio Donnarumma d'un tir puissant au premier poteau pour un 9e but personnel en 2022-2023 (1-1, 54e).

Paris toujours invaincu cette saison

L'avant-centre nigerian a même failli s'offrir un doublé mais sa reprise au milieu de la surface adverse après un joli travail de Théo Le Bris est partie s'écraser sur la transversale (58e). Bousculé, le PSG a réagi en faisant tourner le ballon dans le camp adverse même si Kylian Mbappé est resté globalement inoffensif. Danilo n'a pas réussi à bien placer sa tête sur un corner à gauche frappé par le Français mais il l'a fait parfaitement sur le suivant tiré par Neymar sur la droite et les visiteurs ont repris l'avantage (1-2, 81e).

Une nouvelle fois fiable, le Portugais a débloqué son compteur cette saison. Lorient n'est pas parvenu à répliquer dans les dernières minutes et subit une seconde défaite de suite à domicile après celle contre Nice (1-2) pour un 4e match consécutif sans succès. Les Merlus tirent la langue après leur excellent début de saison. Le PSG aussi mais il tient bon et n'a toujours pas perdu.

Les 23 probables pour le Qatar : "Giroud est le plus en danger"

Ligue 1 Paris sans Messi à Lorient HIER À 11:46