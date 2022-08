Le jeu : Chacun sa période

Trop éprouvant. Le plan de jeu de Monaco, diablement efficace, n'a tenu que 45 minutes. L'idée était simple : une agressivité maximale, éteindre le milieu et l'influence de Lionel Messi et Neymar quitte à faire sortir les défenseurs centraux très haut. Un plan parfait durant la première période grâce à une activité phénoménale de la doublette Fofana – Camara. Mais l'ASM a peiné après la pause, épuisée par son harcèlement constant. Et dès que Paris a plus d'espace, la menace est redoutable. Si le PSG, et en particulier Mbappé, a fait preuve d'une inhabituelle maladresse, le nul est logique. A chacun sa période.

Les joueurs : Le monstre Camara, Neymar toujours là

Première titularisation, première sensation. Tout juste débarqué de Salzbourg, Mohamed Camara a dévoré, durant 45 minutes, le milieu du PSG et Lionel Messi au prix d'efforts considérables. Ce fut plus compliqué après la pause mais la succession d'Aurélien Tchouaméni a plutôt bien démarré. Youssouf Fofana et Axel Disasi, exceptionnel face à Neymar, ont, eux aussi, montré la voie aux Monégasques. A Paris, Renato Sanches a souffert dans les duels et Presnel Kimpembe s'est fait balader sur l'ouverture du score de Kevin Volland. Kylian Mbappé, lui, a brillé par sa maladresse. Toujours décisif, Neymar a provoqué et marqué le penalty qui sauve les meubles alors que le réveil de Messi après la pause a remis son équipe sur les rails.

Le facteur x : Volland, l'étoile et la tuile

Il a lancé Monaco. Après un gros début de match, Kevin Volland a déboulé plein axe, fait voler en éclats Presnel Kimpembe et ouvert la marque (19e). Une action lumineuse qui a sonné son glas. Sa blessure fut une condamnation pour l'ASM alors que Wissam Ben Yedder n'est pas encore au top et que Volland est si précieux en transition.

La stat : 0/9

Pour la première fois de sa carrière, Kylian Mbappé a frappé neuf fois au but sans marquer. Un jour sans.

La décla : Axel Disasi, défenseur de l'AS Monaco

On a réussi à contenir Messi et Neymar dans la pocket.

La question : Juste un accroc ou plus que ça ?

Concéder le nul face à une solide équipe de Monaco en frappant trois fois les poteaux, une semaine après avoir humilié Lille (1-7) : il n'y a franchement pas de quoi jeter au feu le PSG de Christophe Galtier ce dimanche. Mais en y regardant d'un peu plus près, ce nul devra servir Paris dans sa quête d'absolu car il souligne les quelques limites qui le fragilisent.

La première d'entre elles, et la plus évidente, reste la trop grande vulnérabilité de son arrière-garde en particulier sur les transitions défensives. Paris laisse trop de latitude derrière, en particulier derrière les pistons, et concède trop d'occasions pour une équipe qui veut absolument tout rafler. Presnel Kimpembe a, par exemple, souffert et rappelé ses mauvais démons de la saison passée. Mais si les adversaires, ou en tout cas ceux qui en sont capables, ont une piste à creuser pour causer des tracas à ce PSG, c'est celle proposée par Philippe Clement.

Peu importe les saisons ou les coaches, Paris n'aime pas être bousculé. Quitte à offrir des espaces dans le dos, il est essentiel de maintenir Messi et Neymar le plus loin possible du but et surtout de les attaquer dès leur première touche de balle. Difficile de tenir 90 minutes mais certains acteurs en Ligue des champions peuvent y prétendre. Alors, méfiance…

