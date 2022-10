Il y a bien longtemps que la relation entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain a dépassé le cadre du terrain. Mais elle n'avait jamais été aussi proche du cercle juridique. Les informations de Mediapart , publiées mercredi, révélant que le club de la capitale a utilisé une armée digitale pour mener des campagnes violentes contre un certain nombre de personnalités, dont son propre joueur , offrent une nouvelle option à l'attaquant.

Mardi, L'Equipe et plusieurs autres médias français et européens assuraient que l'international tricolore souhaitait quitter le club au plus vite, à la fois en raison d'un désaccord sur son rôle au sein de l'équipe, mais aussi pour des questions plus personnelles. Dont une partie a finalement été mise à la lumière du jour, le lendemain.

Harcèlement et loyauté

Alors qu'un transfert de la star parisienne en hiver semblait complexe à nouer, Mbappé peut désormais, compte-tenu des éléments à sa disposition, obtenir la rupture de son contrat. "C'est un contrat à durée déterminée spécifique dont les conditions de rupture sont prévues dans le cadre du contrat et de la loi, souligne Laurent Fellous, avocat en droit du sport. L'un des cas de figure est celui de la faute grave. Il peut s'agir de faits de violence, d'abus, de harcèlement." La campagne de dénigrement subie par l'attaquant en 2019, et menée par une entreprise mandatée par le PSG - ce que le club dément - constitue un fait permettant à Mbappé d'obtenir la gain de cause. Mais il y en a d'autres.

"Une autre obligation au contrat qui est, à mon sens, largement enfreinte, est celle de la loyauté, ajoute Laurent Fellous. Dans le cadre d'un contrat de travail, les deux parties ont une obligation de loyauté l'une envers l'autre. On ne peut pas nuire à l'autre de manière intentionnelle. Si les faits révélés par Mediapart sont avérés, la faute grave est atteinte dès lors qu'il y a une intention manifeste de nuire, de la part du Paris Saint-Germain, à l'encontre de l'un de ses salariés. Juridiquement, cela peut également permettre à Kylian Mbappé de rompre son contrat."

Mbappé a-t-il vraiment intérêt à le faire ?

Paris devrait alors payer les salaires prévus jusqu'au terme de son contrat." Le bail liant le joueur au champion de France jusqu'en 2024, avec une option pour 2025, l'impact pourrait être colossal pour les finances du PSG. En mai dernier, Avec les conséquences que cela implique : "." Le bail liant le joueur au champion de France jusqu'en 2024, avec une option pour 2025, l'impact pourrait être colossal pour les finances du PSG. En mai dernier, le New York Times révélait que l'attaquant devait toucher, en salaires et pour les trois années de contrat, la somme de 250 millions d'euros.

Pour autant, tout cela paraît encore difficilement envisageable. D'abord parce que cela engendrerait probablement une lourde bataille juridique, où l'étroitesse des liens entre UReputation , filiale de l'agence Big Data Brother, et le Paris Saint-Germain, devrait être démontrée et prouvée. Ensuite parce que les conséquences en termes d'image pourraient elles aussi être destructrices.

"Je ne pense pas que d'un point de vue commercial et médiatique, cette solution ait le meilleur effet", confirme l'avocat sportif. L'affaire pourrait tout de même constituer un argument de poids pour permettre à Kylian Mbappé d'obtenir des éléments supplémentaires dans le cadre de ce contrat. Avec, notamment, une indemnité de transfert revue à la baisse pour nouer son départ dès l'été prochain. Une sorte de bon de sortie.

