Deuxième match de préparation, et deuxième victoire pour le PSG. La troupe de Christophe Galtier a démarré sa tournée au Japon de la meilleure des manières, dans un stade national de Tokyo rempli par 80 000 curieux, en dominant les Kawasaki Frontale (1-2) grâce à des réalisations de Lionel Messi et Arnaud Kalimuendo. Dans une rencontre où le coach parisien a procédé à une large revue d’effectif, seul Idrissa Gueye a disputé l’intégralité de la partie.

Ad

D’entrée de match, les champions de France en titre étaient alignés dans ce qu’on imagine être l’équipe type pour la saison à venir (Gueye étant à la place de Verratti). Dans le 3-4-1-2 imaginé par l’ancien entraîneur de Lille, ce sont bien évidemment les trois stars, Messi, en soutien, Kylian Mbappé et Neymar qui se sont le plus mis en évidence. Le Brésilien aurait pu ouvrir le score (10e), tout comme l’international français (18e), qui a fait admirer sa complicité grandissante avec le sextuple Ballon d’Or.

Ligue 1 Changement de priorité ? Le PSG aurait accéléré pour Mukiele IL Y A 21 MINUTES

Kalimuendo en vue

La recrue Vitinha s’est mis moins en évidence, perdant plusieurs ballons dans le jeu, tandis que les Dauphins ont profité des espaces laissés par Achraf Hakimi sur son couloir pour se procurer plusieurs occasions. Mais Gianluigi Donnarumma a répondu présent et multiplié les interventions décisives (20e, 36e). Après un premier acte marqué par le but de Messi (32e), la deuxième, sous l’effet des nombreux changements, a été beaucoup moins emballante.

Parmi les rentrants, c’est Kalimuendo, très bon depuis le début de la préparation, qui a fait la plus forte impression. Remuant, juste dans ses transmissions, c’est lui qui a doublé la mise (58e). Alors que Ramos et Kimpembe s’étaient notamment signalés en première période pour rattraper les erreurs de leurs partenaires dans le dos, Danilo a été moins souverain à un poste qui n’est pas le siens. Le PSG aura l’occasion de monter un peu plus en puissance dès samedi, face aux Urawa Red Diamonds.

Ligue 1 "L'OM fait un mercato Ligue Europa, pas Ligue des champions" IL Y A 40 MINUTES