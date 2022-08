Pour sa première de la saison à domicile, le PSG a encore été en démonstration. Après la claque infligée à Clermont la semaine passée, les joueurs de Christophe Galtier ont étrillé Montpellier, qui a tout de même réussi à marquer deux fois (5-2).

Avec un Neymar à nouveau en lévitation, et auteur d’un doublé et un Messi à la baguette, les Parisiens ont régalé le parc des Princes. Ils ont aussi pu compter sur les débuts réussis de Kylian Mbappé et Renato Sanches, également buteurs, même si l'international français est apparu agacé tout au long de la soirée après son penalty détourné.

Omlin avait pourtant sorti le grand jeu

Les semaines passent, et les raclées se poursuivent pour Paris. Après le 4-0 infligé à Nantes au cours du Trophée des champions et le 5-0 passé à Clermont lors de la 1ère journée, le club de la capitale n’a pas perdu le rythme pour régaler son public, dans une enceinte remplie. Venu dans un 4-1-4-1 compact et dont l’objectif était surtout de faire mal en contre, Montpellier n’a résisté qu’un temps, notamment grâce à son gardien Jonas Omlin.

Déjà très bon face à Troyes (3-2) dimanche dernier, le portier Suisse a profité d’un premier contrôle manqué de Neymar pour s’imposer (17e). Puis c’est Mbappé qu’il a frustré, en repoussant le penalty de l’international français d’une belle détente sur sa droite (24e). Dans la foulée, Messi a encore vu Omlin s'imposer sur coup franc puis dans le jeu (26e, 29e). Le gardien pailladin n’était toutefois pas au bout de sa peine.

Sur un centre-tir de Mbappé, il a été trahi par sa défense, Falaye Sacko détournant le ballon dans ses propres filets (1-0, 39e). Alors qu’ils attendaient un autre Sakho, Mamadou, le titi qui a eu droit à son ovation à son entrée sur la pelouse (78e), c’est bien le défenseur malien qui a permis aux Parisiens de se détacher. Auteur d’une main dans sa surface, Sacko a donné un nouveau penalty à Paris, et Neymar l’a converti (2-0, 43e).

Deux buts encaissés malgré tout

Le Brésilien a remis un coup derrière la tête des Héraultais, de la tête, au retour des vestiaires (3-0, 51e). Un but suivi d’une période de relâchement pour Marco Verratti et compagnie, qui a permis à Wahbi Khazri de sauver l’honneur (3-1, 58e). Mais Mbappé, bougon une bonne partie de la seconde période, a finalement participé à la fête après une déviation sur corner pour redonner de l'air aux siens (4-1, 69e).

Sur son premier ballon après son entrée (86e), pour sa première sous son nouveau maillot, l’ancien Lillois Renato Sanches l’a imité (5-1, 88e). Seul bémol pour le PSG, ce deuxième but encaissé en toute fin de match, d’une frappe limpide d’Enzo Tchato (5-2, 90e+2). Une petite goutte d’amertume dans l’océan de bonheur qui saisi le groupe parisien en ce début de saison. Le LOSC, prochain adversaire du club de la capitale, aura donc fort à faire à Pierre-Mauroy dimanche prochain.

