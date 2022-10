L'OM marque le pas et Lens en profite. Les Sang et Or sont allés s'imposer au Vélodrome, samedi, lors du choc de la 12e journée de Ligue 1 (0-1). Les Phocéens ont sérieusement secoué les visiteurs mais ceux-ci ont résisté avant de trouver la faille en fin de match par David Pereira da Costa (78e). Les joueurs de Franck Haise s'emparent de la 2e place du classement et repoussent les Marseillais quatre longueurs derrière. Surtout, les joueurs d'Igor Tudor subissent une 3e défaite de rang en championnat après celle devant Ajaccio (1-2) et chez le PSG (1-0) et montrent certaines limites.

