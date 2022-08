L’Olympique de Marseille s’en est sorti de justesse. Malgré une belle prestation au Vélodrome, les hommes d’Igor Tudor ont peiné pour prendre les trois points face aux Canaris Nantais (2-1). Titularisé pour la première fois avec le club phocéen, l’attaquant international chilien Alexis Sánchez a été l’auteur d’une prestation plutôt probante. Chancel Mbemba en a profité pour inscrire son premier but avec l’Olympique de Marseille alors que Samuel Gigot a été exclu pour un second carton jaune. Les coéquipiers de Dimitri Payet sont provisoirement co-leaders de Ligue 1 avec le RC Lens (7 points).

Ad

Ligue 1 Sanchez et Veretout titulaires, Payet encore sur le banc : la compo de l'OM IL Y A 4 HEURES

Alexis Sanchez déjà remuant

Les Phocéens ont entamé la rencontre tambour battant, avec une premier tir de Jonathan Clauss sorti par Alban Lafont (5e). Après une reprise de la tête de Gerson sur un corner de l’ancien défenseur du RC Lens (14e), Andrei Girotto et Evann Guessand ont également tenté leur chance sans inquiéter Pau López (15e, 33e). Le plus actif sur la pelouse était finalement Alexis Sánchez : l’ancien attaquant du Barça et de l’Inter Milan s’est montré très remuant, approchant le cadre sur deux opportunités sérieuses mais imprécises. Son jeu dos au but a également fait souffrir l’arrière-garde nantaise (26e, 37e).

Premier but pour Mbemba et un succès dans la douleur

Les hommes d’Igor Tudor ont tout de même fini par trouver l’ouverture. Sur un corner de Dimitri Payet repris par Clauss, Chancel Mbemba a ouvert le score d’un joli extérieur du droit (1-0, 70e). Alors que les Phocéens commençait à prendre l’ascendant technique, ils ont été surpris sur un long ballon mal jugé par Samuel Gigot, auteur d’une faute dans la surface sur la recrue nantaise Mostafa Mohamed.

Le second jaune, synonyme d’exclusion, décerné par l’arbitre Jérémie Pignard pouvait paraître sévère : ce n’était pas l’affaire de Ludovic Blas, qui a transformé son penalty en force (1-1, 78e). Les Marseillais n’ont pas eu le temps de douter, ils ont marqué presque dans la foulée sur une reprise de Luis Suarez déviée dans son but par le malheureux Nicolas Pallois (2-1, 82e). L’OM remporte sa seconde victoire de la saison, avant un attendu déplacement à Nice dimanche prochain.

Alexis Sanchez (Marseille) face à Andrei Girotto (Nantes), samedi 20 août 2022. / Ligue 1 Crédit: Getty Images

Ligue 1 Kombouaré-Kita : Tensions maximales sur fond de mercato HIER À 21:33