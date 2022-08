Auxerre a du coeur et enchaîne. Les joueurs de Jean-Marc Furlan ont décroché une courte mais précieuse victoire face à Strasbourg, samedi, dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1 (1-0). C'est leur second succès de suite, le premier à domicile cette saison. Gaëtan Perrin a inscrit l'unique but de la rencontre (29e). L'AJA grimpe provisoirement à la 5e place, Strasbourg s'enfonce au 17e rang.

Plus d'infos à venir...

