L’affront est déjà lavé. Copieusement corrigé le week-end dernier par un PSG sur une autre planète (1-7), Lille a renoué avec la victoire sur la pelouse d’Ajaccio (1-3). Solides et sérieux, les Dogues ont fait respecter la logique face à un promu qui doit encore digérer les ingrédients nécessaires pour faire bonne figure dans l’élite. Yusuf Yazici et Jonathan Bamba ont permis au LOSC de faire la différence dès la première période. Après la pause, il n’y avait plus qu’à gérer. Au classement, les Lillois remontent provisoirement à la quatrième place, avec sept points pris en quatre journées, quand l’ACA court toujours après son premier succès.

On attendait une réaction lilloise et, en quelque sorte, Ajaccio apparaissait comme la victime idéale pour passer ses nerfs et tirer un trait sur un mauvais souvenir. Comme attendu, le club nordiste n’a même pas eu besoin de forcer son talent pour venir à bout des Corses, qui ont essayé de jouer crânement leur chance, sans vraiment parvenir à rivaliser. Très en forme dans cette rencontre, Yusuf Yazici a gratifié le public d’un superbe geste sur l’ouverture du score : un enchaînement impeccable, avec un contrôle orienté suivi d’une reprise équilibrée (0-1, 17e). Peu de temps auparavant, un but avait été logiquement refusé à Jonathan David pour une position de hors-jeu (10e). Bien lancés, les Dogues ont un peu levé le pied ensuite, jusqu’à ce que Jonathan Bamba fasse le break au terme d’une action bien construite (0-2, 43e).

Lille a fait respecter la logique

Trop tendre, Ajaccio a eu toutes les peines du monde à exister, offensivement comme défensivement. Et la confrontation a définitivement basculé peu après l’heure de jeu. Fernand Mayembo est passé tout près de réduire le score à la réception d’un corner botté par Thomas Mangani, mais sa tentative de la tête a heurté la barre (65e). Sur l’action suivante, Tiago Djalo a inscrit le troisième but lillois après un coup-franc repoussé sur lui (0-3, 67e). C’était sans doute un peu cruel pour les Corses, qui sont quand même parvenus à sauver l’honneur grâce à Cyrille Bayala. Il est venu punir le léger relâchement des Nordistes, espérant offrir un semblant de suspense à son équipe (1-3, 84e). Hélas, il était déjà trop tard.

Lille aurait même pu alourdir la facture et refaire, un peu, sa différence de buts gâchée par la gifle infligée par le PSG grâce à un penalty accordé à Angel Gomes. Jonathan David s’en est chargé mais, clairement pas en réussite ce vendredi soir, a tapé le poteau (90e). Son coach ne lui en tiendra certainement pas rigueur, préférant retenir la prestation encourageante de son équipe, qui a su trouver les leviers pour rebondir. Au moins les Dogues n'auront pas à ruminer, même s’il leur faudra confirmer dès mercredi face à Nice, lors de la cinquième journée.

