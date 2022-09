Lorient - Nantes : 3-2

Lorient continue de séduire. Quelques jours après leur succès face à Lyon (3-1), les Merlus ont signé une nouvelle victoire, la cinquième de la saison, en s'imposant sur leur pelouse contre le FC Nantes. Si les Canaris ont ouvert le score grâce à Ignatius Ganago (0-1, 13e), les joueurs de Régis Le Bris ont inversé la situation avec des réalisations de Dango Ouattara (1-1, 19e), Yoann Cathline (2-1, 60e) et Ibrahima Koné (3-1, 74e). Le but de Moses Simon à la 85e pour le FCN n'y a rien changé. Avec 16 points en 7 journées, Lorient se retrouve quatrième alors que Nantes est 15e avec une seule victoire au compteur…

Ce que l'on retient : La confirmation de l'excellent début de saison des Merlus.

Angers - Montpellier : 2-1

Ça y est, Angers a débloqué son compteur. Le SCO a décroché son premier succès de la saison. Après quatre revers de rang, le club angevin a retrouvé la marche avant pour lancer enfin son exercice 2022-2023 grâce à Adrien Hunou (9e) et Sofiane Boufal (69e s.p.). Battu à Lille le weekend dernier, Montpellier, qui avait pourtant ouvert le score grâce à Arnaud Nordin (0-1, 7e), perd pour la deuxième fois de rang et n'a toujours pas enregistré le moindre nul cette saison.

Ce que l'on retient : Angers va pouvoir envisager la suite de la saison plus sereinement.

Teji Savanier (Montpellier) face à Abdallah Sima (Angers) en Ligue 1. Crédit: Getty Images

Ajaccio - Nice : 0-1

Deuxième victoire hors de ses bases pour le Gym, vainqueur laborieux d’Ajaccio. Les protégés de Lucien Favre ont longtemps attendu avant de trouver la faille. Il a fallu une inspiration d’Andy Delort pour débloquer la situation, buteur sur un splendide retourné du droit après un contrôle de la poitrine (65e). Le portier corse, Benjamin Leroy, n’a rien pu faire, comme sur ces tentatives des recrues Ross Barkley (71e) et Nicolas Pépé (87e), à chaque fois renvoyées par le poteau. La dynamique est loin d’être linéaire pour les Aiglons, mais ils se donnent de l’air au classement (12e), au contraire de son adversaire du jour, englué à la dernière place (20e), avec toujours un seul petit point au compteur.

Ce que l'on retient : Malgré son envie, Ajaccio n'y arrive pas en Ligue 1.

Toulouse - Reims : 1-0

Au bord de la zone rouge avant d’affronter le Stade de Reims (16e), les Toulousains ont mis fin à une série de trois défaites consécutives et empoché un deuxième succès cette saison, le premier à domicile. Les "Pitchouns" se sont imposés sur la plus petite des marges devant les Rémois grâce au jeune Zakaria Aboukhlal (22 ans), auteur de son deuxième pion de la saison (31e) sur une finition d’école (un tir croisé du gauche dans le petit filet opposé). Pour ne rien arranger aux affaires des hommes d’Oscar Garcia, Alexis Flips a vu rouge à l’heure de jeu (61e), après une intervention ratée sur le buteur du jour devant sa propre surface en tant que dernier défenseur. Le Téfécé remonte à la 10e place, six positions devant Reims (16e).

Ce que l'on retient : Toulouse retrouve des couleurs à domicile.

