Lens préserve son invincibilité en championnat. Pas dans un grand jour ce dimanche sur la pelouse de la Beaujoire, les Lensois ont tout de même ramené le point du match nul à Nantes. Tenus en échec 0-0 par une belle équipe nantaise, les Nordistes consolident leur quatrième place au classement avec 18 points.

Ils pouvaient récupérer une troisième place abandonnée depuis vendredi soir à d’épatants Lorientais. Ils devront, pour l’instant, se contenter de la quatrième. Clairement moins à l’aise loin de Bollaert depuis l’entame de cet exercice 2022/2023, les Lensois ont confirmé leurs difficultés à l’extérieur en se faisant accrocher par une très courageuse équipe nantaise. Favoris de la rencontre au coup d’envoi, les joueurs de Franck Haise n’ont jamais réussi à retrouver l’allant qui leur a si souvent permis de terrasser leurs adversaires à domicile. En panne d’inspiration et de vitesse dans leurs transitions offensives, les Sang et Or ont même concédé les plus grosses occasions de ce match.

