Lyon a livré un gros combat mais le PSG est bien le patron. Les Parisiens sont allés décrocher une courte victoire sur la pelouse rhodanienne, dimanche, en clôture de la 8e journée de Ligue 1 (0-1). Dans un match très intense et ouvert, Lionel Messi a inscrit l'unique but dès la 5e minute. Cette réalisation de la Pulga permet aux hommes de Christophe Galtier de pointer seul en tête du classement avec 2 points d'avance sur l'OM. Lyon subit un 3e revers de suite et pointe au 6e rang, 9 longueurs derrière son adversaire du jour.

Le coach lyonnais Peter Bosz avait décidé d'innover tactiquement avec un inédit 4-4-2 établi à la fois pour fermer les côtés, pouvoir presser haut et peser en attaque. Ses hommes ont appliqué cette stratégie ambitieuse qui ne laissait cependant pas de place à l'approximation. Quand Kylian Mbappé s'est excentré sur la gauche, il a apporté un surnombre difficile à gérer et a pu percuter vers l'axe. Le talent et la justesse technique de Neymar et Messi ont fait le reste. L'Argentin a parfaitement profité de la passe du Brésilien pour ouvrir rapidement le score d'une reprise rasante au point de penalty (0-1, 5e).

Lyon dangereux mais pas réaliste

La Pulga en est à 4 buts en championnat cette saison pendant que Neymar affiche déjà 7 passes décisives. Mis sur orbite, le PSG a survolé le début du match et l'intenable Messi a bien failli signer un doublé express (10e) puis buté sur l'excellent Anthony Lopes (15e). Maintenu dans le coup par son portier, l'OL a fait le dos rond avant de subitement se montrer dangereux. D'un centre sur la gauche, Corentin Tolisso a trouvé Alexandre Lacazette qui a pourtant raté le cadre sur sa tête à bout portant (21e).

Si Paris a tenu le ballon et dominé, les Gones se sont régulièrement montrés très dangereux. Moussa Dembélé n'a cependant fait que chauffer les gants de Gigio Donnarumma d'un tir en angle femé sur la gauche (22e). Lacazette est revenu à la charge et a joliment feinté la frappe de 20 mètres face à Sergio Ramos avant de tirer mollement vers le gardien italien (30e), puis la frappe enroulée de Karl Toko-Ekambi a filé à côté du cadre (31e). A la pause, malgré les 70% de possession parisienne, l'OL pouvait nourrir quelques regrets.

Lopes a fait tout ce qu'il a pu

Le PSG est toutefois passé tout près du but du break dès la reprise car Lopes était battu après une feinte et une petite frappe de Messi dans sa surface mais Castello Lukeba a sauvé sur sa ligne (46e). Les visiteurs n'ont curieusement plus rien montré ensuite pendant un long moment d'autant que Marco Verratti est sorti sur blessure (63e). L'hyperactif Maxence Caqueret et les siens ont ainsi pu reprendre l'ascendant dans ce choc intense. Malgré tous leurs efforts, ils n'ont pourtant jamais réussi à réellement inquiéter de nouveau Donnarumma.

C'est le PSG qui s'est procuré plusieurs occasions de se détacher mais Neymar n'a pas assez appuyé sa reprise face à Lopes (72e). Le bouillant gardien lyonnais a aussi tenu tête à Messi (78e) avant de finalement repousser son coup franc d'une fantastique envolée accompagnée d'une main ferme (90e+1). Une fois de plus, l'OL a montré un visage convaincant face au PSG mais a manqué d'efficacité. Il devra poursuivre sur cette voie pour se rapprocher du sommet du classement où le PSG caracole désormais seul.

