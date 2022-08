Footix, n.m. : "Terme péjoratif, désignant un fan de football volage et opportuniste, soutenant une équipe en raison de ses très bons résultats, de sa grande popularité et/ou de la renommée des joueurs qui y évoluent ; par opposition, le supporter traditionnel, lui, revendique une fidélité à un seul club, auquel il est attaché pour des motifs de proximité territoriale, d’héritage familial, etc." Cette définition ne sort ni du Larousse, ni du Petit Robert, ni d’aucun autre dictionnaire. Mais on n’a rien trouvé de mieux pour tenter de décrire, tant bien que mal, une expression qui revient très souvent dès qu’il est question de foot et de la manière dont chacun décide de le vivre.

Qualifié ainsi en référence à la célèbre mascotte de la Coupe du Monde 1998, le "Footix" serait donc un consommateur occasionnel de matches, se réservant pour les grands événements ou les grosses affiches. Surtout, il migrerait au gré du vent et des tendances indiquées par le classement. Il suivait l’OM au début des années 1990, s’est passionné pour le grand Lyon des années 2000. Puis, depuis le rachat du PSG par QSI, il n’a d’yeux que pour le club de la capitale et sa nuée de stars, Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani hier, Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi aujourd’hui. Ces trois derniers seront d’ailleurs en représentation au Stadium de Toulouse, ce mercredi (21h).

Pendant longtemps, l’enceinte haut-garonnaise a été particulièrement accueillante pour ces spectateurs d’un soir, peu enclins à soutenir le TFC mais désireux de voir de près des joueurs prestigieux. Il faut dire que tous les éléments étaient réunis : une agglomération fortement peuplée (environ 800 000 habitants), un club local suscitant trop d’indifférence pour attirer davantage que ses plus fidèles partisans, un stade suffisamment grand pour trouver une place les jours de gala… Et, à l’arrivée, des travées plus rouges et bleues que violettes lors des derniers Toulouse - PSG.

Rafael Ratao (Toulouse) face à Lorient, dimanche 22 août 2022. / Ligue 1 Crédit: Getty Images

Un nombre d’abonnés en hausse de 225%

Mais quelque chose nous dit que ce ne sera pas le cas mercredi soir, à l’occasion de la cinquième journée de Ligue 1. Tout d’abord parce que le club de la Ville rose n’a presque plus rien à voir avec cette équipe moribonde et dévitalisée tombée en Ligue 2 en 2020. Depuis, le Téf’ a été racheté par un fonds d’investissement américain (Red Bird Capital Partners). Damien Comolli, le nouveau président, n’a pas tardé à tendre la main aux supporters toulousains, qui étaient en conflit avec la précédente direction. Le dialogue a été renoué et comme, sur le terrain, les victoires se sont succédé, une nouvelle dynamique s’est créée.

La saison passée, la bande de Philippe Montanier - alors en Ligue 2 - a plusieurs fois copieusement garni son stade, enregistrant des affluences qui n’avaient rien à envier à celles d’autres formations de Ligue 1. Contre le Paris FC, début avril, le Stadium était même à guichets fermés. Et tout au long de l’été, les dirigeants ont vu croître le nombre d’abonnés, qui a connu un bond de 225% par rapport au total de 2021-22, a dépassé la barre historique des 10 000 personnes. Selon le dernier comptage, il y aurait plus de 13 000 détenteurs d’un précieux sésame, permettant d’assister à toutes les rencontres de l’exercice à venir.

Hors de question de jouer devant "un public qui vient à l’opéra"

Ces fidèles de plus en plus nombreux, le club entend bien les chouchouter. Ainsi, la billetterie de Toulouse-PSG a d’abord été ouverte aux groupes de supporters, puis aux abonnés, qui ont eu l’occasion d’acheter des places supplémentaires pour faire plaisir à leurs proches. "Nos joueurs ont besoin d'évoluer devant un public qui les encourage, pas avec un public qui vient à l'opéra", a expliqué à l’AFP Olivier Jaubert, le directeur général du TFC.

Les personnes ayant assisté à des rencontres de Ligue 2 la saison précédente ont ensuite eu le droit, à leur tour, de sélectionner des billets. "Les gens qui sont venus voir Toulouse-Dunkerque, Toulouse-Quevilly ou Toulouse-Niort sont des gens qui aiment fondamentalement le club et le jeu que l'on pratique aujourd'hui", affirme le dirigeant toulousain, avant d’ajouter : "Ces gens-là, on doit les remercier et comment mieux le faire qu'en leur disant : 'Vous êtes parmi les premiers à avoir la possibilité d'acheter des places pour ce qui sera peut-être le sommet de la saison au Stadium'."

En fin de compte, au moment de l’ouverture de la billetterie au grand public, il ne restait plus que 3 000 tickets. Les plus chers, forcément, ce qui n’a pas manqué de faire réagir certains mécontents sur les réseaux sociaux. Toutes les places ont néanmoins trouvé preneur et ce dispositif pourrait être reconduit à l’occasion de la réception de l’OM (week-end du 19 février), un adversaire attirant généralement une nuée ciel et blanche au Stadium. "Certaines équipes ont un public à peu près partout en France, reconnaît Olivier Jaubert. Le risque, si vous ne privilégiez pas vos supporters, c'est que votre stade ne soit pas aux couleurs de votre club." Mercredi soir, déjà, on verra si le violet l’emporte en tribunes.

Des supporters toulousains face à Lorient, le 21 août 2022. / Ligue 1 Crédit: Getty Images

