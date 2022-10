La Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) se saisira mercredi du dossier sur les insultes racistes présumées dénoncées par Islam Slimani à l'issue du match à Clermont (3-1).

A l'issue du match, l'international algérien s'est plaint d'insultes racistes de la part du capitaine clermontois Johan Gastien, qui s'est pour sa part défendu d'avoir tenu de tels propos. Islam Slimani a assuré au quatrième arbitre avoir été insulté, puis en a reparlé en zone mixte : "C'est grave de se faire traiter de 'sale blédard'. Moi je suis fier d'être blédard, je suis fier d'être Algérien. Mais c'est le capitaine. Je trouve que c'est grave d'entendre encore ça". Après avoir vivement démenti en zone mixte, Johan Gastien a reçu le soutien de son club, qui a publié une photo de ses joueurs avec un genou à terre contre le racisme en 2020.

"Je me sens profondément atteint dans mon intégrité d'homme après de telles accusations. Cela ne correspond aucunement à mes valeurs et à mon éducation", a insisté Gastien, fils de l'entraîneur clermontois Pascal Gastien. Interrogé sur ce démenti, Islam Slimani a maintenu sa version : "Je ne suis pas fou. Je ne vais pas dire ça. Cela fait deux ou trois ans que je suis en Ligue 1, je n'ai jamais dit ça. C'est normal que les gens disent que ce n'est pas vrai...Moi je l'ai entendu, c'est le plus important."

Le Stade Brestois a déclaré lundi apporter "tout son soutien" à son attaquant, réclamant une enquête disciplinaire. Le club "ne saurait accepter de tels dérapages" et "se met dorénavant à la disposition des instances et demande à la Commission de discipline de faire la lumière sur ces faits", a poursuivi l'équipe bretonne.

En septembre 2020, la Commission de discipline de la LFP s'était déjà penchée sur un échange de propos virulents entre Neymar et le défenseur marseillais Alvaro Gonzalez. Mais faute de preuve "tangible", les deux joueurs avaient échappé à toute sanction, qui aurait pu aller jusqu'à dix matches de suspension selon le barème de la Fédération (FFF) pour des propos discriminatoires avérés.

