C'était l'un des "blockbusters" du dernier mercato estival dans l'Hexagone. En plein enlisement et en panne de confiance sur la Côte d'Azur, Amine Gouiri a mis le cap à l'ouest pour relancer une carrière au bord du patinage, et ce malgré une kyrielle de promesses au début de son aventure professionnelle.

Et l'air de la Bretagne redonne un nouveau souffle à l'ancien Lyonnais. Transféré à Rennes pour 28 millions d'euros, Gaétan Laborde faisant le chemin inverse vers Nice, l'attaquant de 22 ans a retrouvé de l'aplomb. A l'image de son équipe, l'international espoir semble être sur un petit nuage comme en témoigne sa réussite statistique. Une renaissance attendue et forcément bienvenue pour un Stade Rennais, plus que jamais ambitieux dans cette cuvée 2022-2023.

La fin de "l'exil sur le côté"

Car l'ancien Lyonnais avait visiblement fait le tour de la question à Nice, deux ans tout juste après son arrivée. Trimballé à droite et à gauche sur le front de l'attaque par Patrick Vieira, Adrian Ursea et surtout Christophe Galtier qui l'a très régulièrement aligné sur le côté, parfois trop loin du but, Amine Gouiri n'a que rarement eu l'occasion d'exprimer pleinement son potentiel.

Dans un contexte niçois toujours très incertain depuis l'arrivée d'Ineos, Gouiri a presque fini par traîner son spleen. Muet en Ligue 1 depuis le 23 janvier dernier avant sa signature à Rennes, l'international espoir a retrouvé le sourire depuis son arrivée en Bretagne. Terminé l'exil sur le côté, l'ancien Lyonnais a retrouvé sa zone de prédilection, au coeur de l'attaque des Rouge et Noir. Repositionné en pointe, l'attaquant rayonne face au but et dans le jeu huilé de sa formation.

Genesio, les retrouvailles au bon moment

Ce retour gagnant, le natif de Bourgoin-Jallieu le doit notamment à Bruno Genesio. Sous la houlette de celui qui l'a lancé chez les professionnels en 2017, Gouiri a retrouvé de la confiance. "On a beaucoup parlé. On se connaît très bien, je sais comment il fonctionne et lui aussi", a d'ailleurs soufflé l'attaquant après le succès des Rouge et Noir face à Montpellier dimanche dernier (3-0).

Même son de cloche pour l'ancien coach rhodanien, pas peu fier d'avoir récupéré son ancien protégé. "Quand on a des qualités, du talent, ça ne peut pas s’évaporer du jour au lendemain. Il avait besoin de confiance", expliquait le boss rennais début octobre après la victoire dans le derby contre Nantes (3-0).

Dans des propos rapportés par Ouest-France, Genesio n'avait d'ailleurs montré aucun doute sur la réussite immédiate (ou presque) de l'international espoir. "Je n’avais aucune crainte sur son intégration ni sur le terrain ni en dehors parce que c’est un garçon que je connais bien.Quand vous avez affaire à des joueurs intelligents dans le jeu, l’intégration se passe beaucoup plus facilement. Il a une vraie personnalité."

Kalimuendo, Terrier, Bourigeaud, les copains d'abord

Déjà salué l'an dernier, le collectif rouge et noir confirme ses belles dispositions de l'exercice précédent. Une philosophie de jeu qui sied parfaitement aux qualités de l'attaquant de 22 ans qui n'a pas traîné à pleinement s'épanouir dans le 4-4-2 de Genesio avec ses partenaires d'attaque que sont Benjamin Bourigeaud, Arnaud Kalimuendo et surtout Martin Terrier.

Précieux dans ses déplacements et dans la construction des offensives rennaises, Amine Gouiri a vite pris ses marques dans le moule breton comme le souligne Benjamin Bourigeaud. "Il a peut-être connu un temps d’adaptation difficile, mais aujourd’hui, il montre qu’il est pleinement épanoui. Il apporte cette petite touche technique, ce sens du déplacement, de la passe. C’est un joueur différent de Gaëtan (Laborde), mais aujourd’hui, on a des repères. On est content que ce soit aussi fluide."

Amine Gouiri (Stade Rennais FC), avec Arnaud Kalimuendo face à Angers le 23 octobre 2022 en Ligue 1. Crédit: Eurosport

Oui, les "quatre fantastiques" de l'attaque rennaise se sont parfaitement trouvés. Buteur clinique, servi par ses trois compères avec qui il multiplie les combinaisons et les permutations, l'attaquant enfile aussi le costume de passeur. Avec son ancien coéquipier dans le Rhône, Martin Terrier, en partenaire privilégié, à qui il a déjà distillé trois caviars depuis début septembre. "C'est naturel, on sent tous les deux le foot…", a lancé l'international espoir la semaine dernière.

Alors que Martin Terrier est très incertain pour son retour dans le nord (dimanche, 17h05), Amine Gouiri devrait plus que jamais endosser le costume d'homme providentiel de sa formation, invaincue depuis 15 rencontres toutes compétitions confondues. Avec six buts inscrits lors de ses sept dernières sorties en Ligue 1, l'arme fatale est prête à (re)dégainer. Et dire que la marge de progression est encore grande…

