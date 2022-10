Mais où s'arrêtera la marée orange ? En délicatesse depuis deux saisons et ses retrouvailles avec la Ligue 1, le FC Lorient revit depuis plusieurs semaines. Pragmatisme, jeu séduisant, individualités retrouvées, état d'esprit, public conquis : les planètes sont toutes alignées dans le Morbihan. Une renaissance qui porte évidemment le sceau d'un homme, Régis Le Bris, mais pas que. Zoom sur les ingrédients de la recette secrètes des Merlus.

Le Bris, super-héros malgré lui

Si le contrat de la remontée, puis du maintien a été rempli par Christophe Pélissier ces trois dernières saisons, la nécessité d'un nouveau chapitre apparaissait plus que vitale dans le Morbihan. Et qui de mieux que "l'architecte du centre de formation" pour reprendre les rênes d'un navire, toujours nostalgique du départ de Christian Gourcuff il y a plus de huit ans ?

Ambitieux, amoureux de jeu, le discret technicien est surtout parvenu à faire adhérer tout un groupe à son discours. "Les idées se discutent avec les joueurs. J’ai l’obligation de convaincre que ce qu’on propose est bon pour l’équipe et pour eux. Une fois que cela est fait, normalement ça colle", expliquait-il à Ouest-France en septembre dernier.

"C'est quelqu'un de curieux, intellectuellement brillant, capable de parfaitement formaliser sa pensée. C'est tellement structuré, l'interlocuteur est obligé d'être convaincu. Il a les idées claires", nous confie Thierry Guillou, ancien éducateur au centre de formation des Merlus entre 2013 et 2018 et qui connaît très bien le capitaine du navire. "Sur l'aspect technico-tactique, c'est l'un, si ce n'est le meilleur. Il suffit de voir ses conférences de presse d'après-match…"

Ce si délicieux retour de flamme du jeu "à la lorientaise"

Le retour des idées et du plaisir, c'est visiblement ce qui ravit les suiveurs du club lorientais en ce début de saison. "Le FCL a une histoire autour du jeu collectif, du partage, l’idée de construire à la fois les défenses et les attaques ensemble. En tant qu’entraîneur, je veux pouvoir défendre ces idées-là", expliquait Le Bris il y a peu.

"Je pense qu'il a des traits en commun avec Christian Gourcuff comme la défense placée, en zone intégrale avec un bloc court et compact. Il insiste énormément sur la relation avec le collectif", analyse l'actuel directeur sportif de l'académie KPC du Hafia FC en Guinée. "Sur le plan de l'animation offensive, il est beaucoup plus proche du jeu de position de Guardiola."

Mais Régis Le Bris ne tombe toutefois pas dans le dogmatisme absolu de son prédécesseur. "Je ne veux pas rechercher la possession à tout prix, ce n'est pas un enjeu pour nous aujourd'hui. Les possessions doivent être hyper incisives, faire mal à l'adversaire." Caméléon, l'équipe lorientaise se distingue par sa capacité à s'adapter, quitte à subir pour mieux dégainer comme ce fut le cas face à Rennes (0-1) et Lille (2-1).

Enzo Le Fee lors de Lorient - Nantesen Ligue 1 le 11 septembre 2022 Crédit: Getty Images

La "baguette magique Le Fée", la jeunesse au cœur du projet

S'il y en a un qui profite de ce nouveau souffle, c'est bien Enzo Le Fée. Pur produit de l'académie où sont aussi passés Mattéo Guendouzi, Seko Fofana ou encore André-Pierre Gignac, le "petit prince de Keryado" confirme (enfin) tous les espoirs. Sans surprise pour son ancien entraîneur Thierry Guillou. "Je le dis, je n'avais encore jamais vu un joueur de ce talent en jeunes. C'était déjà un extra-terrestre dans la prise d'informations, le contrepied, sa capacité à trouver la bonne passe. Il est à l'écoute, sa progression s'en ressent."

Plus régulier, plus responsabilisé, plus décisif, l'international espoirs est le chef d'orchestre de cette équipe joueuse et imprévisible.. "Il pue le foot, il sent tout, complète son ancien entraîneur. Rien n'exclut qu'il aille encore très haut…" Mais le jeune Merlu n'est pas le seul "jeunot" à se faire une place au soleil. Buteur face à Lille, Théo Le Bris prend lui-aussi du galon, tout comme Julien Ponceau et surtout Dango Ouattara. Sans compter qu'une nouvelle vague tout aussi prometteuse risque de déferler, portée par la pépite Eli Junior Kroupi, 16 ans et déjà convoitée par de nombreux cadors.

Seuls Messi et Neymar font mieux : Ouattara, spectaculaire prise de conscience

Retour du recrutement malin, besoins enfin comblés

Toujours friande de jolis coups sur le marché des transferts, la cellule de recrutement a également repris du poil de la bête depuis quelques mois. Cet été en est le symbole avec quelques belles signatures, notamment derrière dans un secteur en besoins criants.

En quête d'un gardien confirmé après une saison sans réel numéro un au poste et la vraie-fausse alternance entre Paul Nardi et Matthieu Dreyer, les Merlus sont parvenus à attirer Yvon Mvogo, passé par le PSV et le RB Leipzig. L'arrivée de l'international suisse, déjà décisif à moultes reprises, a très vite permis de rassurer une arrière-garde qui avait pris l'eau ces deux dernières saisons (18e, puis 16e défense de l'élite).

Ajoutez à cela deux autres renforts bien sentis que sont Gédéon Kalulu, débarqué libre d'Ajaccio, ainsi que l'international tunisien Montassar Talbi (ex-Rubin Kazan) et c'est toute l'arrière-garde qui respire. Un redressement qui a fait du bien aux "anciens" Julien Laporte et Vincent Le Goff, métamorphosés par cette nouvelle stabilité.

Yvon Mvogo lors de Lorient-Lille en octobre 2022 Crédit: Eurosport

Moffi, la gâchette libérée

Mieux organisés, capables de trouver des solutions aux problèmes que leur posent leurs adversaires, les Merlus semblent décomplexés. Et qui de mieux que Terem Moffi pour symboliser ce panache et ce plaisir retrouvé.

Auteur d'une très belle première saison sous le maillot orange en 2020-2021, Terem Moffi avait quelque peu "marqué le pas" lors du dernier exercice. Déjà buteur à six reprises en neuf sorties, l'international nigérian est vital dans le dispositif de Régis Le Bris grâce à son activité, sa capacité à faire déplacer le bloc et surtout à se procurer pelletée d'occasions.

Plus unis que jamais

C'est probablement toute la force de ce groupe. Il fallait les voir il y a une semaine lorsque Théo Le Bris a inscrit le but de la victoire face à Lille, malgré une rencontre terminée à 10. Oui, la bande du capitaine Laurent Abergel possède un supplément d'âme qui donne l'impression que rien ne peut lui arriver, même dans les moments les plus tangents.

"C'est une question d'alchimie, de connexion", expliquait Yvon Mvogo, de passage dans l'émission L'Equipe de Greg en début de semaine. "Depuis mon arrivée, je me sens comme à la maison et c'est beaucoup plus facile de se sentir intégré." "Tout le monde s'amuse", souffle lui Terem Moffi à Ouest-France cette semaine.

Oui, Lorient a de quoi continuer à croire en son rêve, même si le maintien reste l'objectif absolu. Après des années en dents de scie, le football a (enfin) fait son retour dans la ville aux cinq ports. On ne demande qu'à le voir perdurer.

