Lens va passer l’hiver au chaud. Menés au score pendant une heure, les joueurs de Franck Haise ont livré une prestation sérieuse et aboutie pour finalement s’imposer 2 buts à 1 face à Clermont samedi. Les Clermontois ont montré beaucoup de solidité en défense, et un bel état d’esprit offensif qui leur a valu d’ouvrir le score. Cependant, ils n’ont pas réussi à tenir tout le match face à des Artésiens redoutables dans les transitions. Avec cette victoire, Lens consolide encore un peu plus sa 2e place au classement et se permet même de mettre la pression au PSG. Avant de rencontrer Auxerre dimanche, les Parisiens sont premiers avec 38 points. Soit seulement deux de plus que Lens. Malgré la défaite, Clermont gardera sa dixième place le temps de la trêve.

