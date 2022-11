On connait les grandes dates du calendrier 2022-2023 de la Ligue 1. Selon le calendrier adopté mercredi matin par le Conseil d'administration de la LFP, le championnat reprendra un peu plus tard qu'en 2022-2023 - un exercice entrecoupé par la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). La première division française, qui avait redémarré sa saison 2022-2023 le 5 août, lancera cette fois les hostilités environ une semaine plus tard, en vertu de la réduction de l'élite à 18 clubs, qui permet de réduire le nombre de journées de 38 à 34.

Ad

L'autre changement concerne la trêve de fin d'année : alors que les clubs français doivent disputer cette saison un "Boxing Day" (journée condensée pendant les fêtes) le 28 décembre, la L1 reviendra à une coupure hivernale en 2023-2024, du 20 décembre au 13-14 janvier, en attendant de connaître le calendrier de la Coupe de France qui prévoit traditionnellement des matches en janvier.

Ligue 1 Boateng a été opéré d'un genou et manquera OL-Nice IL Y A 15 HEURES

En Ligue 2, la reprise fixée au 5 août 2023

L'ultime journée de L1 est programmée le samedi 18 mai 2024, alors que les internationaux enchaîneront ensuite sur l'Euro-2024 en Allemagne (14 juin-14 juillet). En Ligue 2, la reprise a été fixée au week-end du 5 août 2023 et la phase régulière s'achèvera avec la 38e journée le 18 mai. Les play-offs entre clubs de L2 classés de la 3e à la 5e place suivront (21 et 24 mai), puis le vainqueur affrontera le 16e de L1 en barrage montée-descente les 30 mai et 2 juin.

Les clubs français ont acté en juin 2021 le resserrement de l'élite à 18 clubs contre 20 actuellement, une réforme censée contribuer au redressement d'un football professionnel malmené par la pandémie de Covid-19 et les difficultés avec ses diffuseurs télévisés. La L2 va pour sa part être ramenée de 20 à 18 équipes à compter de 2024-2025, après avoir absorbé les quatre descentes programmées en L1 à l'issue de l'exercice 2022-2023.

(Avec AFP)

Ligue 1 Retour à la case départ ? Gerson serait proche de Flamengo IL Y A 16 HEURES