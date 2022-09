Annoncé comme possible partant , Lucien Favre est toujours l'entraîneur de l'OGC Nice. Le technicien suisse a dirigé en fin d'après-midi la séance qui était organisée à huis clos en compagnie de deux de ses adjoints, son compatriote Christophe Moulin et le Français Frédéric Gioria, ancien capitaine de Nice, vainqueur de la Coupe de France en 1997, a-t-on précisé de même source. Son troisième adjoint était pour sa part absent. Il a été écarté par le club au lendemain de la rencontre Ajaccio-Nice (victoire 1-0), le 11 septembre, et fait l'objet d'une "procédure interne" pour des faits non-sportifs.