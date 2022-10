La rupture est-elle consommée entre Gerson et l'OM ? Alors que son père a récemment annoncé la volonté de son fils de quitter l'OM l'hiver prochain , la situation pourrait s'être un peu plus dégradée, mercredi, lorsque le Brésilien aurait stoppé son échauffement lors de la fin du match à Francfort sans l'aval de son coach. Présent en conférence ce vendredi, ce dernier s'est montré laconique sur le sujet.

"Il vaut mieux parler du match de demain (samedi)", a lancé Tudor aux journaliste présents. Visiblement remonté, le technicien olympien n'a pas souhaité en dire plus sur le cas de son joueur, qui pourrait être rapidement réglé après ce dernier épisode.

"Je vais essayer d'être pondéré mais je ne peux cacher que nous sommes en colère, a confié son paternel. (...) Comment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté du jour au lendemain, sans aucune chance de montrer son football ? C'est incompréhensible. On est vraiment tristes car cet entraîneur (Igor Tudor) nous empêche de rêver à une place dans le groupe pour la Coupe du monde avec le Brésil. Il reste si peu de temps pour se montrer", avait pesté le paternel dans la semaine. Pas certain non plus que cette déclaration ait été du goût de l'intéressé...

