C'est indéniablement l'une des questions les plus excitantes pour la saison à venir : Christophe Galtier va-t-il réussir au PSG ? Nommé entraîneur du club francilien le 4 juillet dernier, l'ancien coach de Saint-Etienne, Lille et Nice se sait attendu au tournant au moment de franchir un immense palier dans sa carrière. Car sa nomination soulève de nombreuses questions. Interrogé par L'Equipe, le technicien de 55 ans est d'abord revenu sur les dessous de cet engagement.

Ad

"A quand remontent les premiers contacts ? À pas mal de semaines avant mon arrivée officielle, a-t-il expliqué. J'avais eu des discussions avec Luis Campos mais aussi avec mon président qui m'avaient assuré que je serai le futur entraîneur du PSG". Nasser Al-Khelaïfi ne bluffait donc pas devant la presse, , a-t-il expliqué.Nasser Al-Khelaïfi ne bluffait donc pas devant la presse, au moment de la présentation de son nouvel entraîneur. Galtier était bien la priorité, malgré toutes les rumeurs autour de Zinedine Zidane.

Ligue 1 Première compliquée pour Favre : Nice balayé en amical par le Benfica IL Y A 11 HEURES

Refusé par Rennes, un match joué en 2021/2022 : Umtiti peut-il s'en sortir ?

Zizou, c'est Zizou

"Je veux faire court sur ce sujet. Zizou, c'est Zizou. Il a un palmarès incroyable. Zizou est unique. Mais ce qui a été le plus important, ce sont mes échanges permanents avec mon président et Luis (Campos), a expliqué le natif de Marseille. Si ces rumeurs m'ont fait douter ? Pas du tout. Parce que je savais... (Il s'arrête.) Il était clair, de la part de mon président, que j'allais être l'entraîneur du PSG".

Et en termes de discours clairs, Galtier s'y connaît, lui qui n'a pas tardé à affirmer ses idées, notamment en termes de management. "Quand j'ai dit qu'il ne peut pas y avoir de compromis, c'est dans l'idée que tout le monde doit penser à l'équipe, bien travailler pour l'équipe. Après, on ne passe pas en force. Jamais", a-t-il d'abord tempéré.

Il y aura des choses négociables, d'autres non négociables

Mais sa vision très ferme de la gestion d'un groupe est vite réapparue. "Il y aura des règles de vie qui seront mises en place, que je vais présenter au groupe. Il y aura des choses négociables, d'autres non négociables, a-t-il prévenu. J'échangerai avec les joueurs car il faut tenir compte des obligations extra-sportives de chacun, mais des règles bien précises devront être respectées. Ils devront s'engager. Et, quel que soit le joueur, s'il n'a aucune raison valable pour ne pas les respecter, il se mettra seul à l'écart".

Le nom de Neymar vient instinctivement à l'esprit au moment d'évoquer le sujet de la discipline. Mais Galtier a également donné de premiers indices sur la gestion de Kylian Mbappé, que ce soit en termes de responsabilisation comme de temps de jeu, indiquant qu'il devrait gérer ce dernier point. "Un vestiaire a besoin de justice et la justice est valable pour tous", a-t-il lâché pour résumer. Le message est on ne peut plus clair.

L'imbroglio De Jong, Dembelé + Raphinha : à quoi joue le Barça ?

Ligue 1 Qu'est devenu Embolo, l'ancien immense espoir dragué par Mourinho ? IL Y A 12 HEURES