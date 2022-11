Le PSG a fini très fort. Pour son dernier match avant la trêve et la Coupe du monde au Qatar, le club de la capitale n’a pas fait dans l’économie d’énergie pour aller infligner une "manita" à l’AJ Auxerre, au Parc des Princes (5-0). Avec une nouvelle réalisation de Kylian Mbappé, mais aussi le premier but de Hugo Ekitike avec Paris, la troupe de Christophe Galtier boucle joliment cette première partie de saison, et reprend cinq points d’avance sur Lens en tête de la Ligue 1.

Des joueurs qui rigolent, qui jouent bien et surtout, qui ont fini sans bobos avant le Mondial : la colonie d’internationaux du Paris Saint Germain a vécu un dimanche très agréable, sous le soleil, devant son public, lors de cette 15e journée. La venue d’Auxerre ne devait pas donner beaucoup de sueurs froides aux champions de France en titre, et cette fois le plan s’est déroulé à la perfection, avec une "MNM" qui s’est amusée et a martyrisé la défense adverse, à commencer par l’inévitable Mbappé.

6 tirs cadrés, 5 buts pour le PSG

Très vite acculés dans leurs 30 derniers mètres, les Icaunais ont vu l’international français ouvrir le score en reprenant un centre de Nuno Mendes, lui-même servi sur un plateau par Messi à gauche dans la surface (1-0, 11e). Appliqués dans leur sortie de balle, les joueurs de Christophe Pelissier ont souvent été pris par le pressing bien coordonné des Parisiens, qui ont tout de même vu Gianluigi Donnarumma s’employer devant M’Baye Niang (17e).

Revenue à la pause avec un seul but de retard, l’AJA a espéré pouvoir bousculer des Parisiens qui se sont finalement rapidement mis à l’abri grâce à Carlos Soler. L’Espagnol a profité d’un gros travail de Mendes pour marquer de la tête (2-0, 51e).

Dans la foulée, c’est le latéral droit des locaux qui s’est illustré : sur un contre fulgurant, Achraf Hakimi a fait la différence en vitesse avant d’ajuster Benoit Costil du droit (3-0, 57e). Entré en jeu à la 61e minute, Renato Sanches a ensuite alourdi le score sur un service de Hugo Ekitike (4-0, 81e).

L’évènement de la fin de rencontre est intervenu lorsque l’ancien Rémois est venu chiper le ballon dans les pieds de Julian Jeanvier - sorti sur blessure - avant d’ajuster le portier adverse pour inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs, après plusieurs mois à ronger son frein depuis le banc (5-0, 84e). De quoi magnifier un peu plus la dernière sortie du PSG et de ses stars, qui ont désormais rendez-vous au Qatar, où Messi, Neymar et Mbappé tenteront, chacun de leur côté, de soulever le plus prestigieux des trophées.

