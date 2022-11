Rennes passera la trêve pour la Coupe du monde sur le podium. Les Bretons ont réussi à battre Toulouse, samedi, dans le cadre la 15e journée de Ligue 1 (2-1). Si Benjamin Bourigeaud a logiquement ouvert le score (25e), Thijs Dallinga a égalisé pour des visiteurs accrocheurs (55e). Arnaud Kalimuendo (58e) a cependant vite redonné l'avantage aux hommes de Bruno Genesio qui ont tremblé sur la fin mais tenu bon. Invaincu depuis la 4e journée, Rennes est 3e. Toulouse perd un troisième match de suite mais sa 12e place est encourageante.

Désireux de rebondir après leurs revers sans but à Lens (3-0) puis devant Monaco (0-2), les Toulousains sont entrés dans la rencontre avec envie et dynamisme. Ils ont même bousculé des Bretons encore un peu trop tranquilles durant les premières minutes. Sauf que les promus n'ont pas réussi à se montrer réellement dangereux. Tout l'inverse de Rennes qui a fait mal sur sa première offensive tranchante. Bourigeaud a déclenché l'attaque sur la droite du milieu de terrain avec un sombrero, Amine Gouiri et Lovro Majer l'ont relayée pour un joli centre du Croate parfaitement exploité (1-0, 25e).

Rennes à réaction

Les Bretons étaient lancés et Martin Terrier a décoché un missile dans l'axe que l'excellent Maxime Dupé a détourné d'une claquette (27e). Le portier des Violets a fait de même sur un tir placé de Gouiri (36e). Peu en vue car peu servi, Dallinga a loupé le coche dans la foulée avec une tête ratée aux six mètres sur l'unique occasion toulousaine de la première période (37e). Les visiteurs ont en plus subi la sortie sur blessure de Zakaria Aboukhlal à la mi-temps alors qu'il était le plus tranchant. Appelé pour le Mondial, l'international marocain a été remplacé par Brecht Dejeagere.

L'entrant belge et ses partenaires sont demeurés volontaires pendant que leur gardien Dupé brillait encore sur un tir de Majer (52e). Ils sont restés dans le coup et ont égalisé suite à leur premier corner du match mal repoussé par la défense bretonne et négocié efficacement par Dallinga (1-1,55e). Le jeune attaquant néerlandais n'avait plus marqué depuis le mois d'août et ce 3e but de la saison lui a fait beaucoup de bien. Rennes a cependant immédiatement réagi et Kalimuendo a marqué en suivant un tir de Terrier repoussé par Dupé après un bon travail de Gouiri et Majer (2-1, 58e).

Les débats ont encore gagné en intensité car Toulouse a refusé de baisser la tête. Steve Mandanda a dû s'envoler pour détourner la superbe frappe de Farès Chaibi (60e). Le gardien de 37 ans qui ira au Qatar avec les Bleus est toujours souple et bondissant. En revanche, les Rennais n'ont jamais su faire le break et ont peiné dans les dernières minutes face à des visiteurs conquérants. Ils ont tenu bon et valident une première partie de saison réussie. Celle du promu toulousain l'est également malgré quelques manques offensifs qu'il faudra corriger avant la reprise le 28 décembre.

