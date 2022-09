Une victoire dans la douleur, mais l'essentiel est assuré pour le PSG. Les Parisiens n'ont pas forcé et pas brillé face à Brest, samedi lors de la 7e journée de Ligue 1, ils décrochent tout de même un court succès (1-0). Neymar a marqué en première période (30e), mais le Brésilien et ses partenaires n'ont pas haussé le ton pour faire le break et se sont exposés à la réaction de Bretons sérieux et combatifs. Gigio Donnarumma a dû repousser un penalty d'Islam Slimani (70e). Les hommes de Christophe Galtier reprennent la place de leader, ceux de Michel Der Zakarian restent 17es.

Ad

Ligue 1 Marquinhos, l'ombre d'un doute IL Y A UN JOUR

Plus d'informations à suivre...

Ligue 1 Le loft du PSG est enfin vide : Icardi prêté à Galatasaray HIER À 20:52