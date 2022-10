Rennes enfonce Strasbourg. Ce samedi soir, les Rennais se sont imposés sur la pelouse du club alsacien (1-3), lors de la neuvième journée de Ligue 1. Au stade de la Meinau, Arnaud Kalimuendo (38e), Martin Terrier (49e) et Amine Gouiri (61e) ont marqué et fait le bonheur des leurs. Quant au but sur penalty d'Habib Diallo (72e), il n'a donc pas suffi, pour des Strasbourgeois réduits à dix dès la 28e minute de jeu et l'expulsion directe de Gerzino Nyamsi. Au classement du championnat de France, les Bretons grimpent provisoirement à la cinquième place, tandis que les hommes de Julien Stéphan restent 18es à un petit point de la dernière place.

Ad

Ligue 1 79 points, 34 rouges, 0 victoire… Les chiffres surprenants après 8 journées 19/09/2022 À 22:29

Arnaud Kalimuendo est devenu le premier joueur né en 2002 ou après à atteindre la barre des 20 buts parmi les cinq grands championnats européens. L'attaquant français, dos au but, a profité d'un très bon service d'Adrien Truffert, pour ensuite enchaîner avec une reprise de volée en pivot du pied gauche (38e, 0-1). L'ancien Parisien a ouvert son compteur cette saison et n'était pas loin d'un doublé d'une frappe piquée (53e). Il s'est ensuite mué en double passeur décisif, en centrant, à chaque fois, depuis le côté droit.

Arnaud Kalimuendo (Rennes) devant Sanjin Prcic (Strasbourg), samedi 1er octobre 2022. / Ligue 1 Crédit: Getty Images

Rennes a également touché deux fois les montants

D'abord pour Martin Terrier (49e, 0-2) puis en faveur d'Amine Gouiri (61e, 0-3), buteurs d'une frappe de l'intérieur du pied droit. Également très présent, Terrier s'est démené devant, avec une toute première tentative captée sans problème par Matz Sels (8e), avant une puissante reprise de volée (68e). Et quand le portier strasbourgeois, également intraitable devant Matthis Abline (87e), n'était pas au rendez-vous, ce sont ses montants qui l'ont suppléé. Comme sa barre qui a repoussé une nouvelle tentative, cette fois enroulée, de Terrier (45e+1), ou bien encore son poteau face à la frappe croisée de Flavien Tait (57e).

En face, Strasbourg a vu ses bonnes intentions être rapidement mises à mal, après l'expulsion directe de Gerzino Nyamsi, suite à un mauvais geste sur Benjamin Bourigeaud (28e). Une exclusion précoce, le troisième carton rouge sur les quatre derniers matches pour Strasbourg, alors que les locaux avaient pourtant su créer le danger. C'est même eux qui avaient ouvert la marque, avant que le VAR n'annule le but de Kévin Gameiro, pour une position de hors-jeu de l'avant-centre (18e). Steve Mandanda a également été sollicité par Sanjin Prcic (21e) ou bien encore Habib Diallo (45e), mais il n'a pas eu à véritablement s'employer. Quant à la réduction de l'écart sur penalty de Diallo (72e, 1-3), elle n'a finalement pas eu de suite.

Julien Stéphan n’a remporté aucun de ses dix derniers matches de Ligue 1 (cinq matches nuls, cinq défaites). Sa plus longue disette dans sa carrière sur un banc dans l’élite. Surtout, à l'issue de cette journée, son club, soutenu pourtant par tout un stade, peut potentiellement se retrouver lanterne rouge. Quant à Rennes, après cette septième rencontre sans défaite, toutes compétitions confondues (quatre victoires, trois matches nuls), le club va enchaîner, dès ce jeudi soir à 21h, en Ligue Europa, avec la réception du Dynamo Kiev.

Ligue 1 L'OM fatigue, mais prend les commandes en attendant Paris 18/09/2022 À 14:53