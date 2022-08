Deux buts premiers buts en Ligue 1 qui ne sont pas passés inaperçus. Auteur d'un doublé à Nice lors de la victoire de l'Olympique de Marseille (0-3) , Alexis Sanchez a été élu par vos soins meilleur joueur de la 4e journée. Avec 49% des suffrages, l'attaquant chilien devance largement Seko Fofana (23%) et Mohamed Camara (10%).

Au classement général, Neymar reste largement en tête, lui qui a été élu MVP des trois premières journées. La star brésilienne mène la danse devant Fofana et un trio composé de Kylian Mbappé, Florian Sotoca et Alban Lafont.

Le Top 5 du classement général :

1. Neymar (PSG) 45 points

2. Seko Fofana (Lens) 16 points

3. Florian Sotoca (Lens), Kylian Mbappé (PSG), Alban Lafont (Nantes) 10 points

POURQUOI ILS ÉTAIENT NOMMÉS

Alexis Sanchez (Marseille) : le Chilien a laissé sa carte de visite à l'Allianz Riviera, en inscrivant ses deux premiers buts en Ligue 1, permettant aux Phocéens de prendre la tête du général.

Terem Moffi (Lorient) : prépondérant, l'attaquant nigérian des Merlus a pris une grande place dans la victoire de Lorient sur Clermont, inscrivant les deux buts de son équipe.

Elye Wahi (Montpellier) : deux buts et un assist pour l'attaquant du MHSC, qui aura largement contribué au tout aussi large succès des Héraultais au stade Le Blé.

Rominigue Kouamé (Troyes) : très précieux dans le milieu du jeu, le Malien s'est montré omniprésent, ne ménageant pas ses efforts, face à Angers. Auteur de la passe décisive sur le second but troyen, il a permis à son équipe de remporter le match et des points qui pourraient valoir cher en fin de saison.

Evann Guessand (Nantes) : non content d'inscrire un but et de donner une passe décisive, le jeune attaquant français, prêté par l'OGC Nice, s'est offert une seconde période de grande qualité dans le couloir droit des Canaris.

Seko Fofana (Lens) : pas avare d'efforts, le milieu de terrain des Sang et Or a débloqué la situation d'un envoi surpuissant, permettant au public de Bollaert de laisser éclater sa joie.

Junya Ito (Reims) : arrivé en droite ligne de Jupiler Pro League, le Japonais constitue une excellente pioche. Buteur contre l'OL, l'attaquant, plus cher transfert de l'histoire de Reims, s'est montré percutant et précis. Le public du stade rémois ne s'y est pas trompé, lui qui lui a offert une jolie ovation à sa sortie du terrain.

Jubal Jr (Auxerre) : gros match de la part du Brésilien, véritable patron au sein de la défense de l'AJA. Il s'est notamment distingué à plusieurs reprises devant Gameiro et Ajorque. Solide.

Yusuf Yazici (Lille) : si les Dogues ont pu prendre les trois points et éloigner quelque peu le spectre de la déroute encourue contre le PSG, ils le doivent en partie à leur meneur turc, buteur à Ajaccio. Malgré une pelouse plus que compliquée, il est parvenu à faire étalage de toutes les qualités techniques qu'on lui connait, ponctuant son récital d'une merveille de golazo.

Mohamed Camara (Monaco) : extrêmement précieux dans le milieu du jeu monégasque, il a récupéré bon nombre de ballons. Fort dans l'impact et dans les duels, c'est lui qui a gratté le ballon menant à l'ouverture du score de Volland.

