Marseille enchaîne et montre qu’il peut voyager. Après deux succès à domicile et un nul poussif à Brest, l’OM s’est nettement imposé à Nice ce dimanche dans un duel de formations européennes (0-3). Sanchez a inscrit ses deux premiers buts sous ses nouvelles couleurs et Tavares a marqué son troisième but de la saison. Avec dix points en quatre journées, les Marseillais sont leaders en attendant le PSG – Monaco de dimanche soir. Les Aiglons confirment leurs difficultés du mois d’août et sont désormais relégables (18es).

S’il avait des doutes sur une association Payet – Sanchez, Igor Tudor a eu un début de réponse ce dimanche à Nice. Titulaire pour la première fois cette saison, le numéro 10 marseillais a été très actif et les deux joueurs n’ont cessé de se rechercher. Ils sont sortis au même moment à 25 minutes de la fin du match, sourire aux lèvres, forcément. Car l’OM avait déjà plié le match grâce à une excellente première période.

Tavares marque encore

Servi par Clauss, Sanchez a rapidement débloqué son compteur en Ligue 1 (0-1, 10e). Sur une passe parfaite de Payet, le Chilien a manqué de spontanéité dans la surface pour inscrire un doublé (35e). Celui-ci n’a pas tardé car l'ancien joueur de l'Inter s’est trouvé à l’affût dans les six mètres sur un tir relâché par Schmeichel (0-3, 42e). Trois buts d’avance à la pause pour l'OM car cinq minutes avant le deuxième but de l’ancien joueur de Barcelone, Tavares avait confirmé ses qualités offensives avec déjà sa troisième réalisation de la saison d’une frappe du droit de l’extérieur de la surface (0-2, 37e).

Rentrés à la pause sous les sifflets, les Niçois n’ont pas eu la réaction attendue et l’OM a plutôt géré une seconde période pauvre en occasions franches. Un premier test parfaitement réussi pour des Marseillais qui font le plein de confiance avant l’arrivée de la Ligue des Champions dans une dizaine de jours. A l’inverse, le Gym, malgré la présence de Nicolas Pépé dès le coup d’envoi, n’a pas existé et inquiète en ce début de saison.

