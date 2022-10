Coup double pour les Dogues en clôture de la dixième journée de Ligue 1. Non content d’avoir remporté le derby face à Lens, le LOSC a mis fin à l’impressionnante série d’invincibilité de son voisin en championnat, laquelle durait depuis six mois. Les Dogues sont loin d'avoir réalisé le match du siècle, et s’en sont remis à un penalty transformé par Jonathan David juste avant la pause pour l’emporter sur la plus petite des marges (1-0). Ils peuvent également remercier Lucas Chevalier, gardien qui s’est fait un nom dans cette affiche avec deux arrêts déterminants. Il a notamment sorti un penalty tiré par Florian Sotoca.

