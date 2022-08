C'est peut-être ça, le plus grand changement au PSG. Certainement pas le seul dans un club qui a entamé une petite révolution cet été sous l'égide de Luis Campos et Christophe Galtier. Mais l'un des plus important, assurément. Paris a trop souffert d'un manque de qualité au milieu de terrain par le passé. Pour caricaturer la situation, il y avait Marco Verratti et les autres. Mais l'Italien n'est plus seul en ce début de saison. A ses côtés, la recrue Vitinha n'a pas tardé à afficher ce potentiel qui en fait l'une des grandes promesses du football portugais.

C'est un duo de poche. Verratti (1,65m) et Vitinha (1,72m) ont en commun de ne pas présenter un impressionnant gabarit. Mais les similitudes entre les deux milieux parisiens sont loin de s'arrêter là. Par certains aspects du jeu, la ressemblance est même frappante. L'Italien et le Portugais n'ont cependant pas exactement le même profil. De petites différences dans leurs registres respectifs qui font surtout une grande complémentarité entre deux joueurs amenés à donner une autre dimension à l'entrejeu parisien.

Ce qui les rapproche

L'approche technique

Dans un profil qui diffère, ils voient le jeu de la même façon. Comme Verratti, Vitinha apprécie particulièrement les redoublements de passes et les transmissions courtes. Au PSG, ils sont ainsi les deux joueurs qui ont réussi le plus de passes courtes (85 pour Verratti, 74 pour Vitinha) avec un taux de réussite similaire (93%). Dans cette approche, ils ont aussi en commun de rechercher le jeu vers l'avant, par leur qualité de passe mais aussi grâce à une technique nettement au-dessus de la moyenne pour leur poste. Ils ont ainsi cumulé chacun 303 mètres gagnés balle au pied sur les deux premières journées de L1. Seul Leo Messi a fait mieux pour l'instant (325 mètres).

Marco Verratti et Vitinha, les deux milieux du PSG Crédit: Marko Popovic

La culture tactique

Ce qui rapproche aussi Vitinha de Verratti, c'est cette capacité à parfaitement lire le jeu adverse. Ils ont chacun une faculté assez exceptionnelle à lire et anticiper les transmissions de l'adversaire. Et quand ils n'ont pas récupéré le ballon, les deux joueurs savent aussi user de vice pour faire ces fautes "tactiques" pour couper les actions. Ce qui se traduit parfois par des cartons jaunes. Verratti est un spécialiste, mais Vitinha est un concurrent de taille avec déjà trois avertissements en trois matches et une suspension à venir contre Monaco. "J'ai fait trois matches avec zéro carton jaune, Vitinha a pris ma place, c’est bon !", avait d'ailleurs plaisanté Verratti après PSG - Montpellier (5-2).

Ce qui les distingue

L'impact défensif

C'est le petit plus de Verratti. L'Italien a un registre élargi, mais il est particulièrement précieux dans celui du récupérateur pur. Sur les deux premiers matches de L1, la différence avec Vitinha se fait notamment sur le nombre de tacles réussis (6 pour Verratti, 0 pour Vitinha), mais surtout sur le nombre de pressings effectués sur un joueur adverse : 47, dont 13 réussis soit un taux de succès de 27,7% pour Verratti contre 18, dont un réussi soit un taux de succès de 5,6% pour Vitinha. L'Italien affiche un nombre de ballons récupérés supérieur à celui du Portugais (19 contre 9), qui rivalise seulement sur le nombre d'interceptions (3, contre 2 pour Verratti).

L'apport offensif

C'est le petit plus de Vitinha. Le Portugais ne se contente pas d'être à la base des mouvements offensifs. Ils les accompagne en sollicitant des une-deux, en créant des jeux en triangle, et en finissant très régulièrement les actions dans la surface de réparation. Le Portugais n'est pas le premier joueur recherché pour marquer, mais sa présence facilite les choses pour les attaquants. "On est un peu différents, résumait parfaitement Verratti après la victoire contre Montpellier. Il se projette beaucoup. Il sait jouer sans ballon. Il crée des espaces pour les autres." Vitinha a encore d'autres qualités offensives que ne possède pas Verratti, comme sa frappe de balle notamment.

Ce qui les rend complémentaire

Une connexion naturelle

Chacun est dans son rôle de prédilection au sein du double pivot mis en place par Galtier. Verratti davantage en soutien avec le jeu devant lui, et Vitinha avec une liberté de mouvement qu'il affectionne. Mais ils savent aussi sortir de leur zone de confort selon le déroulement de l'action et compenser les déplacements de l'autre pour maintenir l'équilibre collectif. Ils parviennent ainsi à exprimer chacun la plénitude de leur talent tout en bonifiant l'autre. Il manque encore des automatismes pour parfaire les échanges entre les deux joueurs, mais la connexio de cette paire est déjà assez limpide. "On me dira qu'elle n'est pas assez physique mais l'important c'est l'utilisation du ballon", a souligné Christophe Galtier vendredi en conférence de presse.

Un plan de jeu qui leur convient

Campos n'est pas allé chercher Vitinha par hasard. Le conseiller sportif du PSG connaissait parfaitement le profil du Portugais, sa capacité à s'inscrire dans le schéma et la philosophie de jeu prônés par Galtier, et le potentiel du binôme qu'il pourrait former avec Verratti. Les deux joueurs sont les pierres angulaires du pressing infernal imposé par le PSG sur les deux premiers matches de L1, non seulement parce qu'ils ont le talent pour ça mais aussi parce qu'ils aiment ça. Ils ont cette même idée du jeu qui correspond totalement au projet de Galtier. Leur duo n'en est que plus complémentaire. Et le temps dira s'il sera aussi efficace que celui que Verratti formait avec Thiago Motta. Quand le milieu du PSG était un atout et non un problème.

Statistiques : fbref.com

