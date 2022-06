Se rappeler que les jeux d'enfants ont aussi des conséquences", a écrit le Brésilien, L'incident arrivé mercredi à Lucas Paqueta est à ranger dans la liste des blessures les plus improbables de l'histoire du football. Après Lionel Letizi, blessé au dos en jouant au Scrabble, ou Santiago Canizares, victime d'une rupture du tendon en voulant éviter la chute d'un flacon de parfum, le milieu lyonnais a annoncé s'être blessé à une main... en jouant au cerf-volant. "", a écrit le Brésilien, nommé cette saison pour le titre de meilleur joueur de L1 lors des trophées UNFP, sur son compte Twitter.

"J'ai fait du cerf-volant et je me suis coupé le doigt. Tout va bien, mais pour éviter tout problème de mouvement à l'avenir, je vais subir une petite intervention chirurgicale jeudi", a ajouté l'ancien Milanais. Après un excellent début de saison 2021-22, Lucas Paqueta n'a pas tenu le même rythme sur la durée. Lié à l'OL jusqu'en juin 2025, Lucas Paqueta, qui réprésente la plus grande valeur marchande de l'effectif lyonnais, n'est pas assuré de porter les maillot des Gones la saison prochaine.

