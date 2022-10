Il y a des rumeurs tous les jours, on ne peut pas toutes les commenter. Mais à quelques heures de cette rencontre, c’est grave. Je suis tous les jours avec Kylian Mbappé. Il n’a jamais parlé de partir en janvier. Il n’en a jamais parlé avec Le Président non plus. Ce n’est pas une déclaration du joueur, c’est une rumeur", assurait-il au sujet de la présumée volonté du joueur de partir cet hiver. En plein match de Ligue des champions face à Benfica (1-1), le PSG, qui a quand même pris soin d'attendre la mi-temps, a décidé de lancer un tweet pour tenter de calmer la tempête autour de Kylian Mbappé . Comment ? En rapportant les déclarations de Luis Campos, son conseiller sportif. "", assurait-il au sujet de la présumée volonté du joueur de partir cet hiver.

Problème, cette "rumeur" était déjà hors de contrôle. En quelques heures, elle s'est propagée à peu près partout, notamment du côté de l'Espagne. Lancée par Marca mardi après-midi, cette bombe se retrouve en Une du quotidien madrilène ce mercredi. Avec un message clair pour le champion du monde : "Sois clair une fois pour toutes". Lassé, le média attend donc une prise de position du joueur, lui qui avait fait volte-face au Real Madrid l'été dernier.

Une relation "brisée"

"La relation entre Mbappé et le PSG est brisée, il souhaite partir lors du prochain mercato (...) Le PSG ne lui ouvre que la porte pour Liverpool", rapporte Marca, assurant que le Real ne "changera pas sa feuille de route". Du côté de AS, l'autre quotidien madrilène, on préfère se concentrer sur le match de C1 des Merengues face au Shakhtar Donetsk. Avec toutefois un petit encadré pour Mbappé. "Il estime que le PSG n'a pas respecté ses promesses lors de sa prolongation et souhaite partir", est-il écrit.

Interrogé après PSG-Benfica, Christophe Galtier est revenu sur la rumeur d'un possible départ de son attaquant. "Je ne sais rien. Je sais simplement qu'une rumeur est devenue une information, puis quasiment une déclaration. Je n'ai rien vu de différent, je trouve ça surprenant que cela arrive avant un match important. Je n'ai jamais eu vent de discussions. Kylian a fait un match très rythmé, très intense. Il a donné une réponse par rapport à cette rumeur. Je ne crois pas que cette rumeur ait perturbé la préparation du match", a-t-il réagi. En France, L'Equipe parle d'un "point de rupture" entre les parties.

