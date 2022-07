C’est toujours difficile d’oublier un ex. Et quand il est septuble ballon d’or, qu’il vous a fait gagner 10 championnats, 7 coupes du Roi et 4 Ligues des champions tout en marquant la bagatelle de 672 buts sous vos couleurs, la mission est presque impossible. Alors, près d’un an après son départ de Barcelone, le club et la région espèrent encore un retour de Lionel Messi en Catalogne.

Le président du club catalan Joan Laporta a lancé l’idée ce samedi à la suite de la victoire de son club en amical face au Real Madrid. J'espère que l'histoire entre Leo et le Barça n'est pas terminée, a assuré le dirigeant catalan. C'est notre responsabilité de faire en sorte que cela se termine d'une meilleure manière. En tant que président du Barça, je me sens redevable envers lui".

Un rêve pour l'année prochaine

Ce samedi, l’idée a continué de faire son chemin. Selon Sport, l’entraîneur du club Xavi aurait demandé à recruter son ancien coéquipier , avec qui il entretient d’excellentes relations, dès la fin de son contrat avec le PSG. Soit en juin prochain, pour la saison 2023-2024. A cette époque, Messi aura 36 ans, mais le média catalan rapporte que l'ancien milieu de terrain serait persuadé de la capacité du joueur à apporter à son équipe de (quasi) toujours. Sa demande en interne aurait en tout cas mis en branle le club blaugrana.

Du côte de Sport, on note aussi l'incapacité du club parisien à prolonger le joueur, malgré les propositions formulées. De quoi donc relancer cette histoire sans fin. Alors que le PSG avait réussi à éviter les rumeurs de l’Argentin cet été, le cessez-le-feu aura été de courte durée.

