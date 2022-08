Pour sa première saison pleine en 2021-22, Bamba Dieng a inscrit 8 buts et délivré 3 passes décisives toutes compétitions confondues mais a également reçu le prix du plus beau but lors des derniers trophées UNFP . Trois mois plus tard, le Sénégalais ne semble plus faire partie des plans de l'entraîneur de l'OM. Comme quoi tout peut aller très vite en football.