Premier match et première victoire avec l'OM pour Igor Tudor . Certes, le nouvel entraîneur olympien était opposé ce mercredi à Marignane-Gignac-Côte Bleue, mais il s'est imposé avec la manière (4-1), tout en donnant du temps de jeu à ses recrues et aux jeunes pousses du club. Le pensionnaire de N2 a résisté pendant 50 minutes face à l'OM, finalement vainqueur grâce à un triplé de Bamba Dieng en seconde période.

Le succès s'est dessiné dès la 24e minute, sur un corner de Dimitri Payet, conclu par Cédric Bakambu après une déviation de l'international français Mattéo Guendouzi... Il a surtout pris forme plus nettement au retour des vestiaires, avec un festival de son attaquant sénégalais (53e, 83e sur penalty, 90e+2). Le successeur de Jorge Sampaoli a déjà dévoilé quelques pistes de son projet de jeu, avec un système à trois défenseurs centraux.

Le Croate s'est aussi permis plusieurs tests, en alignant d'entrée deux recrues estivales : les défenseurs Samuel Gigot et Isaak Touré. Le second s'est montré tout particulièrement à son avantage, impressionnant du haut de ses 2,04 m, n'hésitant pas à se projeter vers l'avant et faisant preuve d'une belle aisance. Il a en tout cas marqué des points face à l'un des concurrents de la défense, Duje Caleta-Car, entré en jeu à la mi-temps mais dépassé sur une contre-attaque conclue victorieusement par Hamidi Nagui (48e).

Egalement entré en jeu à la pause, Bamba Dieng a rapidement redonné l'avantage à l'OM après un bel enchaînement technique (53e). Le Sénégalais a ensuite touché deux fois le poteau, avant de corser l'addition sur un penalty qu'il a lui-même provoqué (83e), puis d'un petit lob bien senti (90e+2). Par ailleurs, l'encadrement de l'OM a pu également observer quelques jeunes issus du centre de formation, comme Oussama Targhalline (20 ans) au milieu de terrain, le défenseur Yakine Saïd Mmadi (18 ans) ou l'attaquant Salim Ben Seghir (19 ans).

Les Marseillais vont poursuivre leur préparation avec un nouveau match amical contre Norwich samedi (20h) à Fos-sur-Mer, avant un stage en Angleterre. Une rencontre amicale de gala contre l'AC Milan est programmée au Stade Vélodrome le 31 juillet (18h), avant l'entrée en lice en Ligue 1 le dimanche 7 août (20h45) contre le Stade de Reims. (Avec AFP)

