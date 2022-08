Ce n'est vraiment pas le même style que Mauricio Pochettino. Si l'ancien entraîneur du PSG se voulait toujours évasif concernant le mercato de son club, son successeur, Christophe Galtier, s'est montré plus bavard à ce sujet. Face aux médias jeudi au Camp des Loges, à deux jours de son premier match de championnat sur le banc parisien sur la pelouse de Clermont, l'ancien coach de Nice a évoqué sans détour le marché des transferts du club de la capitale.

Galtier a d'abord confirmé l'officialisation imminente de la signature de Renato Sanches. "Oui, il doit arriver cet après-midi, a déclaré l'entraîneur parisien au sujet du milieu international portugais qu'il avait déjà dirigé à Lille. C'est un joueur qui a des qualités que d'autres n'ont pas, notamment Marco Verratti et Vitinha, il est très explosif, percutant, avec de l'impact. Il y avait cette opportunité là sur le marché : il connaît à la fois le championnat français et le très haut niveau. Il va devoir s'intégrer. Il va être en retard sur la préparation mais il est totalement différent en terme d'explosivité, pour casser des lignes et aussi rattraper des coups sur le plan défensif."

Mais le milieu lillois, dont le transfert est estimé à 15 millions d'euros, ne sera pas la dernière recrue estivale du PSG. C'est du moins ce que souhaite Galtier. Questionné sur le nombre de renforts qu'il voulait voir rejoindre le club de la capitale, l'entraîneur parisien a répondu sans hésiter : "Trois." "Vous m'avez demandé combien, je vous réponds trois", a-t-il enchaîné, déclenchant les rires des journalistes présents pour cette conférence de presse.

Galtier n'a en revanche pas mentionné de noms, il n'a pas non plus précisé les postes recherchés pour des raisons compréhensibles. Mais il a laissé entendre qu'il faudrait aussi que Paris enregistre des départs. "Je connais la difficulté du mercato, a-t-il déclaré. Et on n'est pas là pour empiler des joueurs. Je veux un certain nombre de joueurs dans mon effectif et des joueurs qui sont proches en termes de niveau pour avoir une saine concurrence. Est-ce que ces trois joueurs vont arriver vite, plus tard ou pas du tout, je ne le sais pas. Mais je sais que le club met tout en oeuvre pour avoir le meilleur effectif."

