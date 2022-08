L'hypothèse devient de plus en plus probable. Keylor Navas pourrait quitter le PSG cet été. Alors que les dirigeants parisiens veulent recruter Fabian Ruiz et que Naples cherche un nouveau gardien, Keylor Navas a de grandes chances de rejoindre les Partenopei.

Les deux clubs discutent encore mais, selon L'Equipe, le portier de 35 ans a accepté cette idée. Placé numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens parisiens derrière Gigio Donnarumma par le nouveau coach Christophe Galtier, Navas ne se satisfait pas de cette situation qu'il a déjà vécu au Real Madrid avec Thibaut Courtois.

Un salaire conséquent

L'international costaricien veut rester compétitif dans l'optique de la Coupe du monde au Qatar. En ce sens, il se serait résigné à un départ. Comme l'explique le quotidien sportif, le PSG refuse de pousser clairement Navas vers la sortie et de le mettre de côté comme c'est le cas de plusieurs autres joueurs. Cependant, il serait soulagé de se libérer de son important salaire annuel de 9 millions d'euros établi dans un contrat qui court jusqu'en 2024.

Le PSG doit tout de même trouver un accord avec Naples sur la formule de la transaction qui pourrait être un prêt avec option d'achat, un transfert sec ou une contrepartie dans le recrutement de Fabian Ruiz.

