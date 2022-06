Lundi, Nice a accueilli et présenté Lucien Favre. Christophe Galtier est donc parti de l’OGCN. Vers Paris. Ce n’est plus un secret. Sinon, il est fortement éventé. Le Marseillais entraînera le PSG cette saison. Reste à savoir quand sa venue sera officialisée. Pour ce faire, Galtier doit attendre que Paris trouve un accord définitif avec Mauricio Pochettino et son staff.

Ad

Selon L’Equipe , le PSG est enclin à payer la dernière année de contrat de l’ancien entraîneur de Tottenham, soit la somme de 15 millions d’euros. Reste que ce dernier et son staff au complet aimeraient une petite rallonge, sous la forme de primes. Et pas n’importe lesquelles puisque celles-ci concernent la saison 2022/2023.

Ligue 1 Des joueurs en échange ? Pour Galtier, Nice a fixé son prix, Paris négocie 19/06/2022 À 06:46

"Galtier, c'est un mini Didier Deschamps"

Dans le quotidien sportif, on apprend que Pochettino, son staff et ses avocats estiment, "au regard de l'historique du PSG dans ces compétitions, qu'il s'agit d'un manque à gagner". Et Paris, de son côté, juge que, Pochettino et ses hommes n’étant plus aux commandes quand le club remportera peut-être le championnat et d’autres titres, les primes n’ont pas lieu de leur être versées. La reprise du PSG est prévue pour le 4 juillet.

Ligue 1 Pochettino, un départ acté d'ici à la semaine prochaine ? 24/05/2022 À 15:34