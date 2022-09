Personne ne le découvre : la cohabitation entre Christophe Galtier et Julien Fournier à Nice fut rude voire chaotique. Les relations polaires entre les deux hommes sont de notoriété publique depuis le départ du premier pour le PSG cet été. Fournier avait déjà décoché une première flèche en juin dernier : "On ne connaît jamais une personne tant qu'on n'a pas travaillé avec", avait-il mystérieusement lâché.

Mais mercredi, sur les antennes de RMC, l'ancien directeur du football des Aiglons est allé beaucoup plus loin dans ses accusations. S'il est resté vague sur leur nature même de leur brouille, Fournier n'a pas mâché ses mots : "C'est vrai que c'est de notoriété publique que les rapports que je pouvais avoir avec Christophe étaient dès le début de la saison assez chaotiques. Très honnêtement, si j'explique les vraies raisons pour lesquelles on s'est disputés, parce que c'est vraiment le mot, Christophe n'entrera plus dans un vestiaire, ni en France ni en Europe", a lâché Fournier sans en dire plus laissant donc imaginer le pire concernant le comportement de son ancien coach.

Ad

Julien Fournier Crédit: Getty Images

Ligue 1 Soupçons de trafic d'influence autour du PSG : Trois personnes présentées à un juge IL Y A UNE HEURE

Fournier : "C'est indirectement lié au football"

Mais ce ne sont pas des affaires de foot qui nous ont opposés, a-t-il ajouté. Ce sont des choses bien plus graves de mon point de vue. (...) C'était indirectement lié au football. Ce sont des choses qui me touchent au plus profond." Christophe Galtier n'a pas tardé à réagir. En conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur du Paris-Saint-Germain n'a voulu envenimer la situation. "Je ne suis pas surpris de la manière dont il s'est exprimé, a-t-il d'abord reconnu. Je ne veux pas me fatiguer et m'épuiser à répondre ou débattre sur tout ce qui se dit. Sur la forme, je ne suis pas surpris connaissant le personnage." , a-t-il ajouté.(...)." Christophe Galtier n'a pas tardé à réagir. En conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur du Paris-Saint-Germain n'a voulu envenimer la situation. ", a-t-il d'abord reconnu. Quelques semaines après la polémique sur le char à voile , quelques jours après les reproches de Kylian Mbappé sur son rôle de pivot à Paris, Galtier essuie une nouvelle tempête médiatique. Parviendra-t-il à s'en sortir indemne ?

Ligue 1 Le PSG va-t-il remporter son bras de fer avec l'Inter pour Skriniar ? IL Y A 4 HEURES