"J’ai beaucoup plus de libertés ici." Neuf jours après avoir effectué cette comparaison un soir de victoire avec l’équipe de France, Kylian Mbappé pourrait ne pas avoir l’occasion de s’exprimer pendant 90 minutes avec le Paris Saint-Germain, samedi face à l’OGC Nice. L’attaquant de 23 ans "devrait être remplaçant" pour cette rencontre de la 9e journée de Ligue 1 au Parc des Princes, selon RMC Sport.

Hugo Ekitike serait alors titulaire pour la première fois avec le PSG, accompagné de Lionel Messi et Neymar dans le trio offensif parisien. Le jeune transfuge de Reims (20 ans) est entré à cinq reprises dans l’élite, avec Paris, toujours après l’heure de jeu et sans marquer. Nos confrères de L’Equipe avancent aussi l’hypothèse de sa présence dans le onze de Christophe Galtier, mais plus prudemment.

"Avec la BBC ou la MSN, il y a eu des compromis : Mbappé ne doit pas déroger à la règle"

Et si c'était à Messi de souffler ?

Le staff des champions de France en titre aurait "réfléchi" ce vendredi à "faire souffler" Kylian Mbappé ainsi que Lionel Messi, d’après le quotidien sportif. Mbappé, Messi et Neymar ont joué pendant la fenêtre internationale – et d’ailleurs plutôt brillé à des degrés divers –, au contraire d’Ekitike. D’où l’option de cette rotation qui pourrait avoir lieu, à 21h ce samedi.

