Si j’apprends auprès de ces grands joueurs ? Grave !". Hugo Ekitike ne pouvait pas mieux résumer sa situation. Arrivé cet été au PSG, le jeune attaquant a pu participer à ". Hugo Ekitike ne pouvait pas mieux résumer sa situation. Arrivé cet été au PSG, le jeune attaquant a pu participer à la fête ce samedi, sur la pelouse de Clermont (0-5), pour se rendre compte qu'il était entré dans une autre dimension. Il fut en première ligne pour assister à la démonstration d'un duo sur lequel Paris se reprend à rêver : Neymar - Messi. Les deux joueurs ont été les deux grands hommes du match mais, plus que cela, ils sont pour l'heure, les deux symboles de ce PSG version Galtier.

S'il fallait n'en choisir qu'un, c'est Neymar qui aurait les faveurs du jury. Car, comme un élève appliqué, il s'est évertué à tout bien faire, avec une justesse très rarement entrevue de sa part au PSG. Le Brésilien a régné sur le match avec une vista qu'on pensait disparue. Ses contrôles orientés, ses choix simples mais terriblement efficaces, ses déviations en mouvement et son ouverture du score pleine de coordination ne disent même pas tout du match qu'il a livré à Gabriel-Montpied.

Neymar Crédit: Getty Images

3 passes décisives pour Neymar

Affûté, il aura été à la base des mouvements mais aussi très souvent à la conclusion, grâce à cette nouvelle position plus centrale dans l'animation du PSG. Sur cette reprise spontanée d'abord (1-0, 8e) mais également à la passe, grande constante de ses années barcelonaises. Sur le but d'Hakimi, c'est lui qui décale le Marocain lancé comme un TGV (2-0, 25e). Sur le but de Marquinhos, son amour de coup franc ne pouvait pas être gâché (3-0, 38e). Et puisqu'il était d'humeur pour les cadeaux, il a tout fait pour permettre à son pote Messi de se régaler, à l'image de cette offrande sur le premier but de l'Argentin (4-0, 86e). Bref, ce fut du grand Neymar et donc du grand Paris.

L'Argentin, lui, a terminé sous les ovations du public clermontois, après un doublé dont le second but risque de faire le tour du monde, avec cet enchaînement contrôle poitrine – retourné d'une facilité déconcertante (5-0, 86e). Pour lui aussi, la méthode Galtier semble bien mieux lui convenir. La saison passée, son transfert rocambolesque et son manque de préparation physique avaient constitué des freins à son intégration. Cette fois-ci, on a retrouvé un Messi plein de vie, à l'opposé de celui amorphe qui traînait sa peine dans l'Hexagone l'année passée.

Quand Leo sourit, l'équipe sourit aussi

Plus axial, plus soutenu par des pistons dont les montées ressemblent de plus en plus à ce qu'il connaissait à Barcelone, Messi a retrouvé des mouvements qui font sa signature. Surtout, il a retrouvé un Neymar enfin dans le ton, histoire de reformer ce duo si prolifique au sein du trio de la MSN.

Le premier but de la Pulga, alors que le match était plié, fut une copie conforme de schémas entrevus en Catalogne pendant des années. Du football plaisir mais mortel pour les adversaires. "Nous avons échangé avec Leo pendant la tournée de préparation au Japon pour faire en sorte qu'il soit performant tout le temps, a avoué Galtier en conférence de presse. Il a un sens tactique très aiguisé, très clair. Il voit vite où il doit se mettre et la manière dont il doit se positionner pour jouer avec les uns et les autres. Il est dans une zone qu'il aime et quand Leo sourit, l'équipe sourit aussi".

Le retourné acrobatique de Lionel Messi face à Clermont Crédit: Getty Images

Mais ce n'est pas cette qualité première que le coach du PSG a souligné en premier au sortir d'une telle démonstration. "On a des talents, c'est indéniable, mais ce que je retiens c'est l'envie collective de vouloir récupérer le ballon tôt, d'être très intense, sans relâchement, a-t-il résumé sur Canal +. Ils aiment jouer entre eux, ils veulent marquer des buts, ils défendent ensemble. A l'image de Pablo Sarabia qui donne un très bon équilibre, de Léo qui est très vif à la réaction à la perte et Ney qui a fait des efforts dans le replacement qui permet à l'équipe d'être très compacte et de gagner des ballons dans la densité".

Ce travail invisible, franchement limité la saison passée, permet pour l'heure à Paris de tenir enfin les promesses engendrées par ses feuilles de match galactiques. Samedi, ce fut Clermont qui fut la première victime d'une liste qui risque de s'allonger si tant est que Neymar et Messi continuent sur ce rythme. Le pire pour les suivantes ? Il manquait encore un participant à la fête. "Intégrer Mbappé dans ce collectif-là, ça ne sera pas très difficile", a estimé Galtier. L'heure de la MNM a-t-elle enfin sonné ?

