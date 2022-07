Chaque poste en son temps. Après avoir bouclé les arrivées de Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Issak Touré en défense centrale, l'Olympique de Marseille s'est renforcé en attaque, annonçant lundi soir avoir trouvé un accord avec Grenade pour le transfert de Luis Suarez …le Colombien, pas l'Uruguayen, qui évolue à Grenade. Désormais, place au couloir droit. Et visiblement, là aussi, tout s'est accéléré ces dernières heures.

Suivez le Tour de France en direct sur Eurosport

Ad

Visite médicale mardi pour Clauss ?

Ligue 1 Chelsea et Paris discutent : Kimpembe, le complexe dossier du PSG HIER À 18:43

Selon Mohamed Bouhafsi, journaliste pour France TV et anciennement spécialiste du mercato sur RMC, le club phocéen s'est mis d'accord avec le RC Lens pour Jonathan Clauss, autour d'une somme d'environ 8 millions d'euros. Notre confrère s'appuie sur l'entourage du joueur et indique que la visite médicale devrait avoir lieu dès ce mardi, alors que le piston international français voulait absolument rejoindre l'OM.

Une confirmation des informations de L'Equipe, qui indiquait quelques heures plus tôt que Marseille avait transmis une troisième offre aux Sang et Or dans le week-end, de 8 millions d'euros bonus compris. Mais le quotidien expliquait que cette dernière avait été refusée immédiatement. Le club nordiste a peut-être assoupli sa position, pour un joueur qui aura 30 ans en septembre et à qui il ne reste qu'un an de contrat. Car Marseille ne semblait pas prêt à monter jusqu'à 10 millions d'euros.

Ligue 1 Problèmes de traduction, poilade et passe trop appuyée : la conf lunaire du PSG au Japon HIER À 12:09